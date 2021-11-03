Ford демонстрирует двигатель EV Crate в Resto-Mod 1978 F-100

Фото : цитадель

Ford анонсировал электромотор с коробкой передач Осветитель, Несколько месяцев назад он зашевелился Они скоро расскажут об этом на SEMA., то волшебное время года, когда листья меняют цвет и Автопроизводители раскрашивают свои автомобили в веселые цвета, которые обычно вам не продают. Что ж, сезон SEMA наступил, и Ford выполнил свое обещание, запустив пару (ну, почти) Eluminator в Веселый, модернизированный Ford 1978 года Грузовик Ф-100.

Концепция F-100 Eluminator заимствована из Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition, где используются его двигатели (и аккумуляторная батарея, центральный дисплей внутри и, возможно, множество других вещей), по одному на ось, и вырабатывают в сумме 480 лошадиных сил и 634 фунт-фут крутящего момента.

Привычный корпус F-100 с квадратной челюстью остался на удивление нетронутым, при этом большинство косметических изменений ограничено цветовой палитрой, тускло-серой и бронзовой, включая хромированные детали, которые здесь окрашены. Мне особенно нравится использовать старые штампованные металлические крышки мисок для собак.

Освещение также было изменено, с белыми матовыми линзами, используемыми для указателей поворота, боковых маркеров и задних фонарей, а также некоторыми интересными запечатанными прямоугольными блоками луча с бронзовой отделкой для фар.

Фото : цитадель

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Под капот Форду аккуратно удалось запихнуть несколько, Но их можно использовать в области багажа / багажника, а под капотом есть прозрачное окно, чтобы вы могли наслаждаться электрическим дефлектором и всеми другими забавными вещами, которые не двигаются:

Фото : цитадель

Эта внутренняя крышка тоже поднимается, если вы хотите лучше взглянуть на усилитель тормозов, батарею 12 В, амортизаторную башню и другие интересные детали:

Фото : цитадель

Аккумуляторная батарея, вероятно, будет спрятана под багажником грузовика, в котором должно быть достаточно места для хорошей большой аккумуляторной батареи.

Судя по фотографии салона Ford, этот аккумулятор должен работать более 227 миль, если мы доверяем этому экрану приборной панели, который, наряду с экраном информационно-развлекательной системы iPad с центральной ручкой, кажется, вышел прямо из Mach – E.

Фото : цитадель

Однако неясно, как люди будут получать батарейные блоки в клетках. До сих пор Форд не объявил о плане батарейного блока в клетке, оставляя строителей получать пакеты измельченной бумаги и всего остального, что они могут получить в свои руки, я полагаю?

Фото : цитадель

Если Ford собирается продавать электрические коробочные электроприводы, они действительно должны продавать и коробочные аккумуляторные решения, и Я не единственный, кто это предлагает. Вы можете купить бензобак, когда купите V8 с клеткой, и это не должно сильно отличаться. Я имею ввиду, кроме АКБ намного дороже бензобака.

В целом, я считаю, что этот грузовик выглядит великолепно, и это хорошее напоминание о том, что очаровательные старые автомобили могут получить новую аренду с этими электрическими приводами. Все они очень привлекательны, современны и вызывают ностальгию. Лучше им достать аккумуляторы для людей, если они серьезно относятся к подобным сборкам.