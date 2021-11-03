Ford электрифицировал грузовик F-100, чтобы продемонстрировать свою линейку двигателей для электромобилей

Chevy не единственный Электрификация старых автомобилей продавать вам на вторичном рынке двигателей электромобилей. У меня есть форд вставлен Концепция F-100 Eluminator модернизирует пикап примерно 1978 года с двумя новыми электрическими коробочными приводами Eluminator в сборе. Силовые установки взяты из Мустанг Mach-E GT Performance Edition, F-100 выдает в общей сложности 480 лошадиных сил и 634 фунт-фут крутящего момента. Ford не обсуждал стандарты производительности или диапазон, но можно с уверенностью предположить, что вы можете курить некоторые спортивные автомобили с такой мощностью.

У грузовика больше настроек, чем у электромобилей, включая вертикальный центральный сенсорный экран Mach-E. Вы также увидите нестандартные алюминиевые диски Forgeline, алюминиевую панель из заготовок от JJR Fabrication и дубленую кожу авокадо от MDM Upholstery. Это может звучать как классический грузовик, но не как грузовик.

Вы не можете купить эту концепцию, как вы уже догадались. Вместо этого Ford предпочитает покупать двигатель Eluminator за 3900 долларов для вашего проектного автомобиля. В конечном итоге автопроизводитель надеется предоставить все, что вам может понадобиться для модернизации электромобиля, включая батареи, контроллеры и инверторы тяги. Вы не захотите покупать двигатель сейчас, если у вас нет ресурсов, чтобы решить остальную часть головоломки самостоятельно. Тем не менее, это указывает на будущее, в котором многие любимые автомобили с двигателями внутреннего сгорания могут получить вторую жизнь благодаря имплантам электромобилей.