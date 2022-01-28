FTSE 100 снова падает после недели рыночных потрясений

Дждоброе утро.

Утверждается, что Великобритания и Европейский Союз готовятся ввести санкции против новых российских газовых проектов в ответ на любое нападение на Украину.

Запланированные санкции, которые станут частью более широкого пакета экономических мер, представляют собой эскалацию возможных оборонительных действий против агрессии Москвы в Восточной Европе.

Удар по газовым проектам — смелый шаг, учитывая, что Европа получает 40% импорта газа из России и уже находится в тисках энергетического кризиса.

Но, согласно отчету Financial Times, нацеливание на новые проекты рассматривается как способ нанести удар по ключевой отрасли страны, не вызывая дальнейших сбоев в краткосрочной перспективе.

5 вещей, чтобы начать свой день

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Что произошло за ночь

Азия рынки В пятницу, в конце весьма неблагоприятной недели для глобальных инвесторов, ситуация была неоднозначной, поскольку Федеральная резервная система сообщила, что дни сверхдешевых наличных подходят к концу быстрее, чем предполагалось.

Некоторые длинные позиции оказали поддержку после резкого снижения в четверг, когда Токио и Сидней выросли примерно на 2%.

Сингапур, Сеул, Манила и Джакарта также выросли, но Гонконг потерял более одного пункта до 23,548/75, а Шанхай упал на 0,8% до 3366,72.

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