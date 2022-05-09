G7 постепенно отказывается от российской нефти, а США вводят санкции против чиновников Газпромбанка из-за войны на Украине

Президент США Джо Байден выступает с речью об экономическом росте, рабочих местах и ​​сокращении дефицита в зале Рузвельта Белого дома в Вашингтоне, США, 4 мая 2022 года. REUTERS/Evelyn Hochstein

УИЛмингтон, Делл, 8 мая (Рейтер) — Страны Большой семерки обязались в воскресенье постепенно запрещать или отменять импорт российской нефти, а Соединенные Штаты обнародовали санкции против руководителей Газпромбанка и других компаний, чтобы наказать Москву за войну против Украины. . .

Этот шаг представляет собой последнюю попытку Запада оказать давление на президента России Владимира Путина в связи с вторжением его страны в Украину и последовавшими за этим смертельными последствиями. Прочитайте больше

Президент Джо Байден присоединился к лидерам G7 во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить войну, поддержку Украины и дополнительные меры против Москвы, включая энергетические. Прочитайте больше

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«Мы привержены поэтапному снижению нашей зависимости от российских энергоресурсов, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти. Мы обеспечим, чтобы это было сделано своевременно и упорядоченно», — говорится в совместном заявлении лидеров «Большой семерки». «Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить стабильное, устойчивое и доступное глобальное энергоснабжение потребителей».

Тем временем США раскрыли санкции против трех российских телеканалов, запретили американцам предоставлять россиянам бухгалтерские и консультационные услуги и ввели около 2600 визовых ограничений для российских и белорусских чиновников.

Действия, предпринятые против руководителей Газпромбанка, первыми коснулись гигантского российского экспортера газа, поскольку США и их союзники избегали шагов, которые могли бы нарушить газ в Европе, главном потребителе России. Прочитайте больше

Среди руководителей Газпромбанка, находящихся под санкциями, — Алексей Миллер и Андрей Акимов, говорится в сообщении Казначейство США.

«Это не полный блок, — заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Байдена. — Мы не замораживаем активы Газпромбанка и не запрещаем какие-либо операции с Газпромбанком». «Мы указываем на то, что Газпромбанк не является безопасным убежищем, и поэтому мы налагаем санкции на некоторых топ-менеджеров… чтобы произвести устрашающий эффект».

Байден, высоко оценивший единство западных лидеров в лице президента России Владимира Путина, встретился по видеосвязи из своего дома в Делавэре, где проводит выходные.

Встреча проходит накануне празднования Дня Победы в России в понедельник. Путин описывает вторжение как «специальную военную операцию» по разоружению Украины и избавлению ее от антироссийского национализма, подогреваемого Западом. Украина и ее союзники заявляют, что Россия начала войну без провокации. Прочитайте больше

Соединенные Штаты и Европа ввели сокрушительные санкции против России с момента ее вторжения, направленные против банков, предприятий и частных лиц, чтобы оказать давление на российскую экономику и сократить ресурсы, используемые для ведения войны.

В последний санкционный список США были добавлены восемь руководителей Сбербанка (SBER.MM), которому принадлежит треть банковских активов России. Также добавлен Московский индустриальный банк (МОИБИ.ММ) и его 10 дочерних компаний.

«Сегодняшние совместные действия являются продолжением планомерного и планомерного удаления России из мировой финансово-экономической системы. Посыл состоит в том, что у российской экономики не будет надежного убежища, если путинское вторжение продолжится», — сказал чиновник.

Новые ограничения экспортного контроля были направлены на то, чтобы напрямую ослабить военные усилия Путина, включая контроль над промышленными двигателями, бульдозерами, изделиями из дерева, двигателями и гребными винтами. Чиновник сказал, что ЕС продвигает дополнительные меры контроля над химическими веществами, которые напрямую связаны с военными усилиями России.

Под санкции попали ООО «Протехнологии» — производитель оружия, а также семь судоходных компаний и морское буксирное предприятие. Белый дом также заявил, что Управление по ядерному регулированию приостановит действие лицензий на экспорт в Россию специальных ядерных материалов.

Подсанкционные телеканалы прямо или косвенно контролируются государством, заявили в Белом доме, и включают в себя ОАО «Первый канал Россия», Телеканал «Россия-1» и ЗАО «Телекомпания НТВ».

Американцам будет запрещено оказывать россиянам услуги бухгалтерского учета, кредитования, создания компаний и управленческого консультирования, хотя предоставление юридических услуг по-прежнему разрешено.

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(Отчетность Джеффа Мейсона и Стива Холланда) Дополнительный отчет Марии Шихан. Под редакцией Дэниела Уоллиса и Лизы Шумейкер

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