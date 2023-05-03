G7 превратилась в «Глобальный Юг», чтобы уравновесить Россию и Китай

Когда лидеры Большой семерки соберутся на трехдневный саммит в Хиросиме в конце этого месяца, к ним присоединится уникальный контингент из восьми других лидеров для практики глобальной дипломатии.
В то время как решение премьер-министра Фумио Кисиды пригласить эти страны, включая Индию, Южную Корею, Бразилию и Австралию, приведет к тому, что лидеры G7 обсудят насущные международные проблемы, такие как изменение климата и продовольственная безопасность, в игру вступят и другие цели: противодействие России. и Китай.
Страны «Большой семерки» все больше осознают необходимость интенсификации сотрудничества с развивающимися и развивающимися странами, формирования единого международного фронта по таким вопросам, как растущая напористость Пекина и продолжающееся вторжение Москвы в Украину.
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