G7 превратилась в «Глобальный Юг», чтобы уравновесить Россию и Китай

Когда лидеры Большой семерки соберутся на трехдневный саммит в Хиросиме в конце этого месяца, к ним присоединится уникальный контингент из восьми других лидеров для практики глобальной дипломатии.

В то время как решение премьер-министра Фумио Кисиды пригласить эти страны, включая Индию, Южную Корею, Бразилию и Австралию, приведет к тому, что лидеры G7 обсудят насущные международные проблемы, такие как изменение климата и продовольственная безопасность, в игру вступят и другие цели: противодействие России. и Китай.

Страны «Большой семерки» все больше осознают необходимость интенсификации сотрудничества с развивающимися и развивающимися странами, формирования единого международного фронта по таким вопросам, как растущая напористость Пекина и продолжающееся вторжение Москвы в Украину.