Google отказывается от файлов cookie для отслеживания пользователей.

Google отучился от отслеживающих пользователей “куки”, которые позволяют веб-гиганту показывать персонализированную рекламу, но также спровоцировал нарушение со стороны защитников конфиденциальности.

В прошлом месяце Google обнародовал результаты тестов, которые показывают альтернативу длительной практике отслеживания, утверждая, что это может улучшить конфиденциальность в Интернете, при этом позволяя рекламодателям отправлять соответствующие сообщения.

«Этот подход эффективно скрывает людей в толпе и использует обработку на устройстве, чтобы сохранить конфиденциальность истории веб-поиска любого пользователя в браузере», – объяснила менеджер по продуктам Google Четна Бендра, представив систему под названием Federated Learning of Cohorts (FLoC).

«Результаты показывают, что когда дело доходит до создания аудитории на основе интересов, FLoC может предоставить эффективный альтернативный сигнал сторонним файлам cookie».

Google планирует начать тестирование подхода FLoC с рекламодателями в конце этого года, используя свой браузер Chrome.

«Реклама необходима для того, чтобы Интернет оставался открытым для всех, но экосистема Интернета окажется под угрозой, если политика конфиденциальности не поспевает за меняющимися ожиданиями», – добавил Бендра.

У Google много стимулов к изменениям. Интернет-гигант США подвергся критике за конфиденциальность пользователей и полностью осведомлен о тенденциях в законодательстве, защищающем права людей на данные.

Растущий страх перед отслеживающими файлами cookie укрепил законодательство о правах в Интернете, такое как Общий закон о защите данных в Европе, и заставил интернет-гиганта разработать способ эффективного таргетинга рекламы, ничего не зная ни о ком.

– «Кошмар конфиденциальности» –

Некоторые типы файлов cookie – это текстовые файлы, которые сохраняются при посещении пользователем веб-сайта – подходят для входа в систему и просмотра на часто посещаемых сайтах.

Любой, кто перешел на страницу онлайн-регистрации, просто чтобы автоматически ввести свое имя и адрес, имеет файлы cookie с благодарностью. Но другие типы файлов cookie некоторые считают возмутительными.

«Сторонние файлы cookie – это кошмар конфиденциальности», – сказал AFP Беннет Сиверс, технический эксперт Electronic Frontier Foundation.

История продолжается

«Вам не нужно знать, что сделали все, чтобы просто разместить рекламу».

Он считал, что контекстная реклама может быть эффективной. Например, кто-то ищет рецепты на кулинарном веб-сайте с рекламой кухонной посуды или продуктовых магазинов.

Safari и Firefox уже устранили сторонние файлы cookie, но они по-прежнему используются самым популярным браузером в мире – Chrome.

По данным StatCounter, в прошлом году на долю Chrome приходилось 63% мирового рынка браузеров.

«Google несет конкурентную и юридическую ответственность за использование сторонних файлов cookie, но они хотят, чтобы их рекламная деятельность продолжала развиваться», – сказал Сэйверс.

Сайфер и другие обеспокоены тем, что Google использует секретную формулу для группировки пользователей Интернета в группы и дает им «групповые» значки, которые будут использоваться для таргетинга маркетинговых сообщений, не зная точно, кто они.

«Существует вероятность того, что это усугубит многие проблемы с конфиденциальностью», – сказал Сиверс, указав, что новая система может создавать «коллективные» значки от людей, которые могут стать мишенью с небольшой прозрачностью.

«Существует черный ящик для машинного обучения, который учтет все, что вы делаете, даже в вашем браузере, и выплюнет плакат, говорящий, что вы такой человек», – сказал Сэйверс.

«Рекламодатели поймут, что означают эти рейтинги».

И он ожидал, что рекламодатели в конечном итоге выведут теги, которые включают определенный возраст, пол или этническую принадлежность, а также людей, восприимчивых к экстремистским политическим взглядам.

Маркетологи Open Web Business Alliance проводят кампании против коллективного трафика Google, ставя под сомнение его эффективность и утверждая, что это заставит больше рекламодателей в свой «огороженный сад».

«Предложения Google плохи для независимых владельцев СМИ, плохи для независимых рекламных технологий и плохи для маркетологов», – говорится в заявлении Джеймса Розуэлла.

gc / rl