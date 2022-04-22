Google регистрирует товарный знак Pixel Watch перед запуском

С запуском того, что кажется первыми умными часами, созданными Google, устройство теперь имеет более конкретное имя благодаря новому бренду «Pixel Watch».

Уже несколько лет ходят слухи о намерении Google выпустить собственные умные часы Wear OS, причем последний цикл слухов предполагает, что они, наконец, могут быть на пороге выпуска. Мы даже видели уже Делает Рядом циферблаты Для этого устройства, которое еще не имело официального названия. Даже в последних утечках смарт-часы Google упоминаются как «Pixel Rohan», а «Rohan» — это внутреннее кодовое имя компании.

Хотя было почти наверняка, что Google назовет первое устройство Wear OS Pixel Watch, на данный момент у нас не было подтверждения, что это так — до сегодняшнего дня. в свежие листья Он был зарегистрирован в Бюро по патентам и товарным знакам США, и Google подала заявку на товарный знак «Pixel Watch». Как и следовало ожидать, бренды (перефразируя Хэнка Хилла) охватывают смарт-часы и аксессуары для смарт-часов.

Регистрация товарного знака PIXEL WATCH™ предназначена для охвата категорий смарт-часов; кейсы, предназначенные для смарт-часов; Носимые компьютеры по своей природе являются умными часами; ремешки для смарт-часов ремешки для смарт-часов.

Хотя в списке брендов Pixel Watch нет никаких дополнительных подробностей об устройстве, приятно, наконец, точно знать, что мы должны называть первыми умными часами Google. Учитывая, что де-факто это должно быть аксессуаром для владельцев Pixel, имеет смысл назвать его Google Pixel Watch.

Следующая наиболее вероятная возможность для Google представить аппаратное обеспечение — это мероприятие для разработчиков Google I/O в следующем месяце, которое ранее было местом запуска таких устройств, как Pixel 3a и Nest Hub Max. Тем не менее, между Pixel Watch и его запуском есть еще несколько нормативных шагов, поскольку умные часы еще не были обнаружены в списках FCC или Bluetooth SIG.

Итак, что вы думаете о теперь подтвержденном названии «Pixel Watch»? Вы бы назвали это как-то иначе? Дайте нам знать об этом в комментариях.

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