Google столкнется с иском из-за отслеживания инкогнито

У Google теперь нет выбора, кроме как иметь дело с файлом Иск об отслеживании инкогнито. Нравиться Bloomberg Отчеты, Судить Люси Ко Отклонить запрос Google об отклонении коллективного иска. Кох определил, что Google «не уведомлял» пользователей о том, что он все еще собирал данные, пока был активен режим конфиденциальности Incognito, что дало истцам достаточное основание для продолжения своего дела.

Основные участники судебного процесса обвинили Google в том, что он вводит пользователей в заблуждение, говоря им, что их информация является конфиденциальной, даже при отслеживании их привычек. Поисковый гигант утверждал, что пользователи согласились с его политикой конфиденциальности и, следовательно, знали, что Google собирает данные. Сообщается, что он предупредил, что «инкогнито» не означает «невидимый», и что на сайтах все еще наблюдается активность.

Мы попросили Google дать комментарий.

Неясно, будет ли судебный процесс успешным, не говоря уже о том, что будут существенные изменения или убытки. Успешные групповые действия часто приводят к пакетам, которые представляют собой Часть ущерба Клиентам. Ограничения режима инкогнито хорошо известны энтузиастам – он действительно существует для того, чтобы не допускать попадания сайтов в их локальную историю поиска и файлы cookie, а не блокировать весь трафик, который они могут идентифицировать.

Однако неясно, знает ли широкая публика об истинном поведении инкогнито. Судебный процесс может вынудить Google более подробно рассказать пользователям, что он собирает, а что не собирает. Жалоба также является критикой компаний, которые подают важную информацию. Условия использования. Мало кто читает эти соглашения от начала до конца, и это может вызвать проблемы, когда на карту поставлена ​​конфиденциальность.