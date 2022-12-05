Google убивает «Дуплекс в Интернете», функцию автоматической навигации по веб-сайтам

Google убивает продукт Посмотреть больше историй



Google закрывает малоизвестный проект: Google Duplex в Интернете. «Duplex» — это товарный знак Google для искусственного интеллекта, который выполняет «простые, но знакомые задачи, которые экономят ваше время». Бренд существует на двух продуктах: эта «веб-функция» и функция Google. Голос, имитирующий человеческий ИИ, который до сих пор работает, насколько нам известно. Эта версия Duplex — Duplex в Интернете — была функцией Google Assistant, которая могла автономно перемещаться по веб-сайтам от вашего имени и выполнять такие действия, как покупка товаров и регистрация на рейс. Эта функция не может быть очень популярной, и Техкранч наблюдатель Страница поддержки Обновление о том, что Duplex в Интернете будет удалено к концу месяца.

Пары в сети Запущен в конце 2019 года и было объявлено ранее в том же году на Google I / O. Обычный процесс проверки элемента включает в себя много навигации и вставку сохраненных данных. Вам нужно будет найти элемент и, возможно, период времени, который вы хотите, если это бронирование, ввести свою платежную информацию и много смешивать Up Next, а Duplex в Интернете должен был делать все это независимо. Хотя, вероятно, было бы быстрее и надежнее, если бы компании просто создали голосовой API, Duplex в Интернете был хаком. Помощник запустит свой веб-браузер и индивидуально нажмет на экраны выхода во время просмотра. Теоретически автоматический кликер мыши Google мог бы развиться настолько хорошо, что он мог бы обеспечить голосовую поддержку веб-сайта, не требуя от владельца веб-сайта какой-либо работы.

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Но теперь он мертв. На странице поддержки Google говорится, что «Duplex в Интернете устарел и больше не будет поддерживаться с конца этого месяца. Любые функции автоматизации, включенные Duplex в Интернете, больше не будут поддерживаться после этой даты». Google сказал TechCrunch: «К концу этого года мы собираемся отказаться от Duplex в Интернете и полностью сосредоточиться на создании достижений искусственного интеллекта для технологии дуплексной передачи голоса, которые так много помогают людям каждый день».

Мы сделаем дикое предположение и скажем, что Duplex в Интернете умирает из-за недостаточного использования. один из (много) Проблемы с голосовыми помощниками в том, что они в основном Интерфейсы командной строки. Нет пользовательского интерфейса или кнопок, чтобы сообщить людям, какие функции доступны, поэтому пользователи должны делать это сами. Я знаю Какие команды стоит сказать. Большинство людей, вероятно, могут догадаться, «какая завтра погода?» Ценно, но, вероятно, мало кто знает, что Ассистент может самостоятельно перемещаться по веб-сайту, чтобы купить билет в кино или зарегистрироваться на рейс от вашего имени. CLI, по крайней мере, содержат команду Help, которая отображает большой список команд. Без исчерпывающего списка допустимых команд для Google Assistant неясно, как кто-то должен узнать об этих функциях.

Помимо вечной проблемы обнаруживаемости, неясно, действительно ли эта функция решила проблему. Купить что-то онлайн или зарегистрироваться на рейс не так уж и сложно, потому что компании уже пытаются сделать эти вещи максимально простыми.