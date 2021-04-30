Google Discover запускает редизайн Android 12

Начиная с Android 12, Google представляет следующий большой редизайн – Discover. Это визуальное обновление канала было впервые представлено на iOS и теперь доступно для Android.

Истории в ленте Discover больше не размещаются на отдельных карточках. Вместо этого они применяются непосредственно к плоскому серому или белому фону таким способом, который не удаляет отступы, но в конечном итоге является полностью универсальным. Кроме того, Google на самом деле не пользуется этим полученным пространством, поскольку статьи больше не содержат первое предложение.

Без описаний все, что вы получаете сейчас, – это обложка, заголовок и название / логотип публикации. Это обеспечивает гораздо меньше контекста перед открытием статьи.

В другом месте полное меню в правом нижнем углу содержит новый значок с кнопками «Поделиться» и «Сердце». Эти изменения применяются как к приложению Google, так и к ленте слева от большинства домашних экранов Android. Когда вы находитесь в верхней части Discover в Pixel Launcher, вы увидите под своими обоями. Это описание и дизайн без тега уже довольно давно доступны в приложении Google для iOS.

Этот новый внешний вид Discover был запущен ранее в этом месяце, когда Google принял меры. Логотип выровнен по левому краю Вместо того, чтобы быть центрированным. Между тем, ярлык «Снимок» помещен в довольно яркий кружок рядом с аватаром вашего профиля. Взятые вместе, это в принципе отвратительный вид.

На сегодняшний день только приложение Google Бета-пользователи На Android 12 они претерпевают редизайн Discover. Обязательно обновите фид, чтобы изменения вступили в силу. Он не появляется на телефонах с более ранними версиями Android и может быть связан, по слухам, с визуальным исправлением для будущей ОС.

Подробнее о Google Discover:

Спасибо RKBDI, де!

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. Более.

Посетите 9to5Google на YouTube, чтобы узнать больше: