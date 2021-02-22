Google, Id и Bungie стали предметом судебного процесса на Stadia

Google, Id Software и Bungie являются предметом коллективного иска, в котором утверждается, что компании вводили клиентов в заблуждение, говоря, что в игры Stadia можно играть в разрешении 4K. ClassAction.org В прошлом году иск был подан в Верховный суд округа Квинс, но теперь передан в федеральный суд Нью-Йорка. Иск, поданный истцом Жаклин Шеперд, основан на утверждениях Google до выпуска Stadia о том, что потоковая платформа будет «сильнее, чем Xbox One X и Playstation 4 Pro вместе взятые», особенно в ее способности транслировать игры в 4K.

Однако при запуске стало очевидно, что многие игры Stadia не продвигают истинное изображение 4K, а обновляются с более низкого разрешения. Разрешив предварительные заказы перед запуском и не предоставив полную информацию о способности платформы поддерживать 4K, истец утверждает, что «Google сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления относительно качества прямых трансляций для Stadia, чтобы увеличить доход для Сектор Google Stadia “.

Вы играли в Google Stadia? Да Нет

Истец включает Id Software и Bungie в иск из-за того, что они анонсировали Doom Eternal и Destiny 2 на Stadia, которые включали ссылки в формате 4K, но при выпуске игры в 4K не было. Истец утверждает, что Id, в частности, «незаконно получил миллионы долларов дохода в результате» этих требований. Маариф отрицает какую-либо ответственность или правонарушения.

Истец требует финансовой компенсации по ряду различных факторов, а также распоряжения, обязывающего Google отображать истинное разрешение и частоту кадров каждой игры, проданной на Stadia.

Коллективный иск направлен на то, чтобы охватить всех в США, кто приобрел с 6 июня 2019 года подписку на Stadia Founder’s Edition, Stadia Premier Edition или Stadia Pro из-за информации о том, что Stadia была более мощной, чем другие консоли, или что они все запускают игры 4K. Неясно, насколько далеко продвинется судебный процесс, но мы сообщим вам, чтобы узнать больше.

Stadia недавно закрыла все свои внутренние студии разработки – это отчасти связано с приобретением Microsoft Bethesda – но заявляет, что в 2021 году сервис получит более 100 игр. Однако это не будет включать Terraria, поскольку разработчик Goggle бойкотировал после закрытия. из ряда аккаунтов Google.

Джо Скрибблз – исполнительный редактор новостей IGN. Следуй за ним Twitter. Вы даете нам чаевые? Хотите обсудить потенциальную историю? Отправьте электронное письмо на адрес [email protected]