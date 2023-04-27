Google Meet наконец-то поддерживает видеосвязь 1080p

Google Meet наконец-то поддерживает видеосвязь в формате 1080p, но только для платных подписчиков. в Обновление в средуGoogle заявляет, что обновление будет доступно для избранных пользователей Workspace и Google One.

Кроме того, вы можете получить доступ к видеовызовам 1080p только в веб-версии Google Meet, и все зависит от того, поддерживает ли веб-камера вашего компьютера это разрешение. Google также отмечает, что вам потребуется дополнительная пропускная способность для отправки видео 1080p, и говорит, что он автоматически настроит разрешение, если пропускная способность «ограничена».

Эта функция не включена по умолчанию, но вы можете обменять это Выбрав три точки в правом верхнем углу видеопотока, а затем нажав Воспроизвести HD-видео. Поскольку Google Meet ранее поддерживал только разрешения 720p или ниже, хорошо, что у нас наконец-то появилась возможность более четко видеть наших коллег. Другие приложения для видеоконференций, в т.ч. Приблизить И Команды МайкрософтУ вас уже есть поддержка вызовов 1080p.

Google сообщает, что видеосвязь 1080p доступна для всех пользователей со следующими планами: Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials и Frontline. Он также доступен для пользователей с тарифным планом Google One, поддерживающим не менее 2 ТБ хранилища.