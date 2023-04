Google Meet наконец-то поддерживает видеосвязь 1080p

Google сообщает, что видеосвязь 1080p доступна для всех пользователей со следующими планами: Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials и Frontline. Он также доступен для пользователей с тарифным планом Google One, поддерживающим не менее 2 ТБ хранилища.