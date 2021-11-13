GTA Trilogy Dev отвечает на разочарование фанатов и сообщает, что обновления уже идут

Grand Theft Auto: The Trilogy — Ultimate Edition Теперь он доступен на Nintendo Switch и многих других платформах, но это не дало хорошего старта — фанаты должны сталкиваться со всевозможными проблемами с каждой игрой.

Эта последняя трилогия, если вы не знали, была обработана командой из Флориды в Grove Street Games, которая перемещала игры GTA на различные платформы в течение почти десяти лет и была ответственна за последние усилия. Генеральный директор и владелец компании Томас Уильямсон публично признал критику фанатов следующим твитом, который, вероятно, не стал неожиданностью для многих фанатов:

«Так здорово видеть, что ребятам действительно нравится то, что мы их собрали. Мне искренне нравится этот уникальный уровень изучения в нашей студии. Сегодня мы празднуем запуск нашего огромного проекта, пока мы работаем над обновлениями».

В более раннем твите Уильямсон, по-видимому, объяснил тяжесть ситуации и давление, под которым находилась команда, представляя окончательную версию:

«По мере того, как искусство стареет, то, что было неправильным в то время, становится почитанием и становится историей. Сохранение этого важно. Он сначала освобождает Хана. Один маленький шаг для человека. Некоторые ошибки необходимо исправить, а некоторые — сохранить. серьезная ответственность ».

С другой стороны, в недавнем твите Уильямсона упоминается, как команда работает над «обновлениями» — а это означает, что он, по крайней мере, решит некоторые Одна из проблем, с которыми игроки могли столкнуться до сих пор. Если у вас есть какие-либо проблемы с трио, вам рекомендуется отправить отчет через Страницы поддержки Rockstar, где все «собрано и учтено».

Как вы узнали о GTA Trilogy на Nintendo Switch? Вы сами сталкивались с какими-либо проблемами? Расскажите нам ниже.