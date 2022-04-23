Halo Infinite представляет дорожную карту на 2022 год, нацеленную на совместную кампанию в конце августа

343 Industries обнародовала запланированную дорожную карту для Halo Infinite на 2022 год, и она включает окно выпуска долгожданной совместной кампании в конце августа.

Все подробности раскрыл глава Halo Infinite Джозеф Статин. дорожный ореол, И хотя они могут быть изменены, они дают хорошее представление о том, чего поклонники Halo Infinite могут ожидать до конца года. 343 также отмечает, что временные рамки «будут расширяться по мере того, как мы объявляем о более долгосрочных инициативах» и что «дорожная карта — это развивающийся документ».

Дорожная карта начинается с акцента на 2-й сезон «Одиноких волков», который продлится с 3 мая по 7 ноября. Мы уже знали, что сезон 2 начнется со 100 новых уровней боевого пропуска, двумя новыми картами в Catalyst (Арена) и Разрушитель (BTB) и тремя новыми игровыми режимами в Царь горы, Захват земель и Последний выживший Спартанец.

Что было немного прояснено, так это некоторые новые события и функции, которые появятся во время Тропы Одиноких Волков. К ним относятся сетевой кооператив в конце августа и открытая бета-версия Forge в сентябре. Эти окна выпуска являются целями и могут меняться, но они позволяют лучше видеть ход разработки.

Что касается Forge, то 343 решили отказаться от «масштабной официальной программы полетов и перейти сразу к открытому бета-тестированию». Однажды выпущенный, он не исчезнет и будет продолжать развиваться и расти с течением времени.

Сезон 2 также будет включать в себя новый режим Fracture в «Entrenched» — первая неделя которого начинается 24 мая — два сюжетных события, перекрывающихся с 3 по 16 мая, и альфа-пакет с 19 июля по 1 августа. «Поместите своего спартанца в центр развивающейся сезонной истории».

343 также кратко рассказал о том, чего фанаты могут ожидать от пока безымянного третьего сезона, который начнется 8 ноября. Он принесет с собой новый боевой пропуск, карты, режимы, предметы для песочницы, повествовательные события, прорывное событие и разделенный экран для совместной кампании.

Также было рассмотрено отсутствие последовательного контента: 343 сказал, что он прекрасно понимает, что ему нужно делать больше, но не будет делать это за счет здоровья своей команды.

«Мы знаем, что нам нужно быстрее предоставлять больше контента и больше функций», — написал 343. «честность [a] нулевой приоритет [of team health] Это означает, что иногда нам нужно замедлиться, чтобы оставаться здоровыми и двигаться быстрее позже. Но мы также серьезно изучаем способы ускорения».

В заключение 343 поделился, что он будет выпускать «Drop Pods» для исправлений качества жизни по мере их готовности — вероятно, раз в месяц — и что он будет глубоко погружаться в подробности о втором сезоне и дорожной карте. 27 апреля в 13:00 по тихоокеанскому времени/16:00 по восточному времени/9 вечера по Гринвичу.

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит и дальше Дергаться.