IAAF World Athletics выдала разрешения на нейтральный статус четырем российским легкоатлетам – Спорт

«Всемирный совет по легкой атлетике одобрил возобновление программы сертифицированных нейтральных спортсменов (ANA) для атлетов из России в марте 2021 года после утверждения плана восстановления ИААФ», – говорится в заявлении World Athletics. «Нет ограничений на количество российских спортсменов, которые могут участвовать в международных соревнованиях в 2021 году (вне Олимпийских игр и других турниров), при условии, что они имеют статус ANA».

Среди спортсменов, участвующих в этом деле, – трехкратная чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Ласецкини, чемпионка мира по прыжкам с шестом Анзелика Сидорова, бронзовый призер мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк и спортсменка с шестом Аксана Гатулина.

«Комиссия по допинговому надзору для мировой легкой атлетики одобрила заявки четырех российских спортсменов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных игроков в 2021 году … в то время как Российская национальная федерация (RusAF) остается отстраненной», – говорится в заявлении пресс-службы World Athletics. .

Москва, 30 апреля. / ТАСС /. Руководящий орган по легкой атлетике World Athletics в пятницу утвердил разрешение на нейтральный статус для четырех российских спортсменов, позволяющее им участвовать в международных турнирах.

Однако, по данным руководящего органа мировой легкой атлетики, 14 заявлений на получение нейтрального статуса от российских спортсменов были отклонены.

«Комиссия по допинг-контролю отклонила 14 дополнительных заявок спортсменов на участие в чемпионате Европы по спортивной ходьбе, который состоится 16 мая 2021 года в Бодебрадах, Чешская Республика, поскольку они были поданы после крайнего срока подачи заявок ANA для этой цели. 2021), – говорится в сообщении World Athletics.

В заявлении добавлено: «Эти 14 спортсменов также подали заявки на право участвовать в последующих международных соревнованиях в 2021 году в качестве нейтральных игроков, и Комиссия по допинговой проверке рассмотрит эти заявки в надлежащее время».

В декабре 2020 года американский спортивный журнал Track and Field объявил, что трехкратная чемпионка мира России по прыжкам в высоту Мария Ластскини была названа «золотым призером» на международных соревнованиях по прыжкам в высоту в 2020 году. Он участвовал в пяти различных соревнованиях. чемпионаты по легкой атлетике и выиграли их все. Ее лучший результат в прошлом году – рост 2,05 м на зимнем чемпионате России 9 февраля.

18 марта Всемирный легкоатлетический совет объявил о решении восстановить «Программу сертифицированных нейтральных спортсменов (ANA) для чистых спортсменов из России». 31 марта Всемирный легкоатлетический совет опубликовал перечень рекомендаций по присвоению статуса ANA российским легкоатлетам в этом году.

Перечень руководящих принципов программы АНА для российских спортсменов включал 12 пунктов. Согласно одному из опубликованных положений, для выдачи статуса ANA спортсменам старше 20 лет требуется сбор в размере 250 долларов, а для спортсменов в возрасте до 20 лет – 100 долларов. В прошлом году такая же сумма была необходима российским легкоатлетам, однако в 2020 году ни одному из них не предоставили нейтральный статус.

Ранее в этом месяце руководящий орган всемирной легкой атлетики объявил о решении вернуть все необходимые сборы, уплаченные российским спортсменам за их заявки с нейтральным статусом в 2020 году.

Согласно предыдущему решению World Athletics, в 2021 году не более десятка спортсменов смогут получить статус ANA для участия в крупных спортивных мероприятиях (Олимпийских играх, чемпионатах мира и чемпионатах Европы среди юношей до 23 лет).

Мир легкой атлетики, членство в РусАФ было приостановлено в ноябре 2015 года после того, как волна нарушений антидопинговых правил сформировала специальную миссию по этому вопросу. Тем не менее, мировая легкая атлетика позволила чистым спортсменам из России участвовать в международных турнирах со статусом Нейтрального или Авторизованного Нейтрального Игрока (ANA) до тех пор, пока Российская Футбольная Ассоциация не была восстановлена. Статус ANA запрещает российским спортсменам участвовать во всех международных турнирах по легкой атлетике под национальным флагом.

22 ноября 2019 года Всемирный совет по легкой атлетике объявил о своем решении приостановить процесс восстановления Российской Федерации на основании обвинений, выдвинутых Подразделением по профессиональной этике в легкой атлетике (AIU). Согласно World Athletics, 21 ноября 2019 года ИААФ было предъявлено обвинение в «препятствовании расследованию и временному отстранению ряда высокопоставленных официальных лиц федерации от манипуляций и сговора».

В марте 2020 года Всемирный совет по легкой атлетике постановил, что Российская Федерация была оштрафована на 5 миллионов долларов за предполагаемое участие в попытке предыдущего исполнительного руководства подделать официальные документы прыгуна в высоту Даниила Лысенко. РусАФ выплатила штраф 12 августа 2020 года.