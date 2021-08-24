iFixit говорит, что Playdate – это удивительно пригодный для жизни Game Boy

История воспроизведения на беговом столе iFixit.

Система меньше и технически более компактна, чем старый Game Boy, но есть неоспоримое сходство.

Panic доверяет вам ремонт, поэтому гарантия Playdate аннулируется только в том случае, если вы что-то сломаете.

Извлечь системный аккумулятор относительно просто, если вы удалите этикетку.

Экран Playdate приклеен к передней части системы, поэтому, если ваш экран сломается, вам, вероятно, также понадобится новая передняя крышка.

У Сэма Мачковича есть свой Playdate, но он его еще не открыл. По крайней мере, он может подтвердить качество сборки фирменного кривошипа системы. Сэм Мачкович

Анимация в центре Сиэтла. Сэм Мачкович

У художников по разборке iFixit есть получили свои руки Banana Yellow Plastic Playdate, портативная игровая система Мы проверили в прошлом месяце в преддверии его запуска в конце этого года. Так же, как в былые времена Game Boys просты Разобрать, отремонтировать и восстановитьPlaydate будет относительно легко исправить, если вам когда-нибудь понадобится заменить батарею или кнопки.

Наиболее интересные результаты: фирменная рукоятка Playdate использует датчик эффекта Холла, а не пружину или другой коррозионный физический механизм, поэтому он не должен со временем дрейфовать, как некоторые рычаги управления консоли. И хотя внутри Playdate есть гарантийный ярлык, на нем конкретно указано, что вы аннулируете гарантию на систему, если сломаете что-нибудь внутри, Нет Вы отмените его, как только система будет демонтирована. Это обеспечивает хороший баланс между «не приходите сюда, если вы не знаете, что делаете» и «мы доверяем вам сделать ремонт, если вам нужно».

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Разбор также дает нам некоторые подробности о намеренно маломощном оборудовании Playdate, которое включает в себя процессор ARM Cortex M7 с тактовой частотой 216 МГц, 128 МБ (или 16 МБ) оперативной памяти и 4 ГБ хранилища eMMC. Единственная серьезная претензия к iFixit заключается в том, что ЖК-дисплей, кажется, прилипает к передней части Playdate – и замена экрана, вероятно, потребует замены всего остального корпуса. Но поскольку передняя часть Playdate изготовлена ​​из простого желтого пластика, а не из металла и стекла, эта деталь не должна стоить так дорого, как если бы экран вашего телефона разбился.

Этот менталитет самовосстановления соответствует тому, как производитель портативных систем Panic анонсировал систему. дружелюбный дух кодера. После выхода портативной платформы предприимчивые разработчики игр могут использовать Lua или C – или удобную для новичков веб-платформу разработки – для кодирования игр, а затем свободно загружать и тестировать их на реальных устройствах с помощью прилагаемого SDK.

Мы очень повеселились с Playdate в предварительном просмотре устройства – это намеренно простая, лаконичная, похожая на игру система, которая имеет много общего с Tamagotchi в 90-х и Тигр Электроника Из сложных современных систем, таких как Nintendo Switch или поверхность пара. дата игры В настоящее время доступен для предварительного заказа за 179 долларов США., который включает устройства и в общей сложности 24 игры. Некоторые заказы будут отправлены позже в 2021 году, но предварительные заказы, размещенные сегодня, не будут доставлены до следующего года.

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