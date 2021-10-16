Impact Wrestling сотрудничает с Global Extreme Sports Network в качестве официальной русскоязычной домашней страницы

УДАР В рестлинге заключена новая сделка.

IMPACT Wrestling объявила, что компания достигла соглашения с Global Sports Network Extreme, которое расширит продвижение по всей России и Содружеству Независимых Государств.

IMPACT будет доступен на русском языке впервые.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – (14 октября 2021 г.) – Сегодня IMPACT Wrestling объявил о партнерстве с глобальной спортивной сетью Extreme, чтобы сделать этот канал официальным русскоязычным домом для основной серии еженедельных мероприятий IMPACT Fast Weekly! Соглашение является первым случаем, когда УДАР! Он транслируется на русском языке каждую неделю, а также включает четыре крупных ежеквартальных события с оплатой за просмотр, включая культовое мероприятие BOUND FOR GLORY в субботу, 23 октября. Страны (СНГ) могут насладиться беспрецедентным контентом IMPACT о рестлинге с пятницы, 15 октября.

Extreme – это оригинальный телеканал об экстремальных видах спорта, предлагающий зрителям по всему миру самые разнообразные материалы об экстремальных видах спорта, которые транслируются 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В настоящее время канал доступен на спутниковых и кабельных платформах в России, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и США. Для получения дополнительной информации об Extreme и его обширной библиотеке предложений по экстремальным видам спорта щелкните здесь.

Благодаря этому соглашению зрители в России и странах СНГ, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан и Украину, могут ощутить легендарный эффект! Сериал Extreme Network каждую пятницу в 21:00, развязывая два часа напряженных боев и взрывных драматических событий каждую неделю. В глобальный список IMPACT Wrestling входят одни из самых талантливых спортсменов в отрасли, во главе с чемпионом мира IMPACT Кристианом Кейджем и чемпионом по нокаутам IMPACT Деонной Пурраццо, а также чемпионами IMPACT World Tag Team The Good Brothers, чемпионами IMPACT Knockouts Tag Team Хавоком и Розмари и суперзвезды рестлинга: ветераны Джош Александр, Рич Суонн, Эрик Янг, Мэтт Кардона, Брайан Майерс, Крис Сабин, Мосс, Хит и многие другие.

Плюс УДАР! Соглашение о сериале включает в себя четыре ежеквартальных презентации с оплатой за просмотр, которые начинаются в субботу, 23 октября, с самого крупного в году мероприятия IMPACT Wrestling с оплатой за просмотр: BOUND FOR GLORY. Прямая трансляция из Лас-Вегаса, штат Невада, на BFG 2021 освещает полностью загруженную карточку боя, посвященную Джошу Александру, который бросает вызов Кристиану Кейджу на чемпионате мира IMPACT. Александр смело отказался от чемпионата X-Division в середине сентября, подтвердив, что он тренировался в варианте C для броска на Christian Cage и на чемпионате мира IMPACT. Вечер также увидит, как чемпионка по нокауту Деонна Пурраццо поставит на карту свой титул, чемпионы IMPACT World Tag Team – Хорошие братья, Лось, Рич Суонн, Эдди Эдвардс, У. Моррисси, Рино, Трей Мигель, Мэтт Кардона и Брайан Майерс. На работе тоже.

«В течение многих лет IMPACT пользуется большим количеством преданных поклонников в России, – сказал Хайме Поллак, руководитель отдела доходов Sports Media Group, в которую входит IMPACT Wrestling. «Это специальное соглашение с Extreme позволяет нам привлечь преданных поклонников рестлинга к нашему флагманскому сериалу IMPACT! – первого в истории сериала на русском языке в еженедельных телетрансляциях, а также к четырем важным событиям с оплатой за просмотр, включая долгожданную презентацию BOUND FOR GLORY. Мы гордимся нашим партнерством с Extreme, чтобы сделать его официальным русскоязычным домом для IMPACT Wrestling, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться беспрецедентным программированием IMPACT с большим количеством зрителей по всему миру ».

«Это партнерство является мощным продолжением текущей стратегии развития программирования Extreme в России и СНГ, – сказал Уильям Ли, генеральный директор Extreme Channel Limited. «Мы очень рады присоединиться к Impact Wrestling, и мы очень рады возможности предлагать зрителям в этих регионах контент на русском языке Impact !. Высокооктановый бренд IMPACT! Премиум-класса является идеальным дополнением к нашему набору программного обеспечения. , и мы уверены, что нашим фанатам понравятся все мощные матчи, захватывающие истории и необычные персонажи, которые могут доставить только влияние! »

BOUND FOR GLORY доступен для платного просмотра в Северной Америке на InDemand, DISH, DirecTV, Vubiquity, Rogers, Shaw, Sasktel и во всем мире в цифровом формате через FITE TV (Заказать сейчас).