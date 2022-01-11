India Open: Ашмита Чалиха одерживает неожиданную победу, легко для Синда | спортивные новости

НЬЮ-ДЕЛИ: Юная индианка Ашмита Чалеха забила свой первый апсет на турнире, когда она ошеломила Евгению Косицкую, пятую сеяную, в то время как первая сеяная Б.В. Синдху вышла во второй круг женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Индии здесь во вторник.

Ашмита Потребовалась всего 31 минута, чтобы выиграть у России 28-е место со счетом 24-22, 21-16, в то время как двукратный призер Олимпийских игр Синд обыграла соотечественницу Шри Кришну Прию Кодаравалли 21-5, 21-16 в своем первом раунде.

Тем не менее, это был занавес Чираг Сена, когда он проиграл 8-21, 7-21 Сон Джо Фену из Малайзии в первом раунде мужского одиночного разряда.

В своем первом матче Ашмита начала уверенно, наняв ее на полосе, чтобы открыть преимущество 11-5, выглядя комфортно против высокой россиянки.

Однако Индия допустила много ошибок после перерыва, и Косициака воспользовалась возможностью сравнять счет сначала со счетом 14-14, а затем отыгралась с 16 до 19, чтобы выиграть свое первое матчболовое очко.

Но девушка из Гувахати, проигравшая россиянке в предыдущем поединке в 2019 году, сумела перегруппироваться, вынудив соперницу совершить необязательный фол, затем сохранила еще два матчбола, прежде чем закрепить первый удар.

Вторая игра прошла по той же траектории, когда Ашмита открыла счет 11-4, только россиянка приблизилась к 19-16. Однако на этот раз индианка лучше контролировала ситуацию и сохраняла хладнокровие под давлением, чтобы закончить матч за 31 минуту.

«Я не играл много матчей в последние несколько лет. Так что я нервничал, и это повлияло на меня в середине матча открытия. Но как только я выиграл первый матч, я был более уверенным, и поэтому я чувствовал себя расслабленным». в игре после матча», — сказала Ашмита.

«Это была одна из моих самых больших побед», — сказала она журналистам на виртуальной пресс-конференции.

Теперь Ашмита встретится с Йель Хойяо из Франции, которая победила Рею Мукерджи из Индии со счетом 14-21, 13-21.

Затем Аль-Синд сыграет с победителем матча между Хани Дохой из Египта и Эрой Шармой из Индии.

В других матчах открытия смешанный дуэт К Саи Пратикха и Гаятри Гопичанда обыграл Ишаана Бхатнагара и Танишу Кастро со счетом 21-16, 16-21, 21-17.

Дуэт Мухаммеда Ахсана и семени из Индонезии Хендра Сетиаван начал свою победу, победив Индийца Прем Сингха Чаухана и Раджеша Верму 21-18, 21-10.