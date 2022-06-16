Internet Explorer закрывается на волне ностальгии

Он сказал, что включение Internet Explorer в вездесущую операционную систему Windows и требование использовать его на некоторых правительственных веб-сайтах сделало браузер неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей.

обновлен 15 июня 2022 г., 14:25 по восточному времени

как это ускорилось Кончина Netscape NavigatorПервый в мире коммерческий веб-браузер.

«Internet Explorer, конечно, не был первым браузером, но его включение в Windows в середине 90-х действительно помогло донести Интернет до очень большой пользовательской базы», ​​— сказал профессор Нельсон, и сделал Интернет более доступным.

Однако, по его словам, «этот браузер никогда не был отличным».

«Если вы хотите делать высокопроизводительные вещи или быть в авангарде вещей, все, что предлагает Microsoft, — это то же самое, что ездить на Toyota Camry вашей мамы», — сказал профессор Нельсон. «Он выполнил свою работу, но никто не был в восторге от действительно низкопроизводительного и непопулярного браузера».

в Сообщение блога Что касается выхода браузера на пенсию, Шон Линдерси, генеральный менеджер Microsoft Edge Enterprise, заявил в среду, что, несмотря на его заметную роль в развитии Интернета, «сегодняшняя репутация Internet Explorer — вполне заслуженно — продукт более старой эпохи — причудливый в поведении и лишенный недостатков. в безопасности, которую обеспечивает браузер.

Он написал, что в течение следующих нескольких месяцев пользователи, открывающие Internet Explorer, будут перенаправлены в Microsoft Edge с использованием «IE Mode».

Он написал: «В конце концов, Internet Explorer будет навсегда отключен как часть будущего обновления Windows, после чего значки Internet Explorer на компьютерах пользователей будут удалены». Он описал Edge как «более быстрый, безопасный и современный браузер».