iOS 14.5: Siri больше не преобразуется в женский по умолчанию, добавлены две новые опции

В рамках дня IOS 14.5 бета 6, Apple вносит несколько заметных изменений в Siri. Компания заявляет, что Siri не будет по умолчанию использовать женский голос, начиная с iOS 14.5, и что она добавляет два дополнительных параметра звука на выбор. Изменения также касаются HomePod.

Как я уже упоминал вначале TechCrunchApple заявляет, что это изменение является частью ее постоянной приверженности разнообразию:

«Мы рады представить два новых голоса Siri для англоговорящих пользователей и возможность для пользователей Siri выбрать нужный голос при настройке своего устройства», – говорится в заявлении Apple. «Это продолжение давней приверженности Apple разнообразию, вовлеченности, а также продуктам и услугам, призванным лучше отражать разнообразие мира, в котором мы живем».

Далее в отчете объясняется, что новые голоса используют «записи исходных талантов, которые затем воспроизводятся через нейронный механизм преобразования текста в речь Apple». Это позволяет звукам «течь более органично», даже когда фразы генерируются быстро. Новые голоса доступны в англоязычных странах.

Это означает, что начиная с iOS 14.5 пользователи впервые должны будут выбирать себе голосового помощника. Мы все еще обновляем наши машины и предоставим отчет, когда у нас будет возможность попробовать это.

Кроме того, iOS 14.5 beta 6 также улучшает голос Siri в Ирландии, России и Италии, поскольку он обновляет их до нейронного преобразования текста в речь. Это означает, что 38 голосов сейчас используют эту новую технологию. «В настоящее время Siri обрабатывает 25 миллиардов запросов на более чем 500 миллионов устройств и поддерживает 21 язык в 36 странах», – говорится в отчете.

Если вы заметили какие-либо изменения в бета-версии iOS 14.5 или других новых выпусках Apple сегодня, сообщите нам об этом в комментариях ниже или в Twitter @ 9to5Mac. Следите за нашим полным практическим обзором новых выпусков здесь, на 9to5Mac Сегодня.

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