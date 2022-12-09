Judas, новая игра от создателей BioShock, была анонсирована на The Game Awards.

Праздники для поклонников BioShock наступили рано, после того как на Игровые награды 2022. Названная Judas, новая игра Левина, основанная на повествовании, не имеет отношения к франшизе BioShock, но имеет много визуального сходства с серией, что обязательно оценят давние поклонники Левина.

Сам трейлер следует за героиней игры, Иудой, которая изо всех сил пытается выжить на разрушенном космическом корабле. Этот психологический триллер от первого лица отличается игровой механикой и визуальной эстетикой, похожей на BioShock, — то, что обязательно понравится публике. В трейлере не рассказывается подробно о сюжете игры, но мы знаем, что, как и Иуда, игроки должны решить, доверять ли другим персонажам во время боя, чтобы получить шанс «починить то, что сломано» (предположительно, это отсылка) Starship Judas Жизни).



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سياسة الخصوصية أدخل الان العب: يهوذا يكشف مقطورة | جوائز اللعبة 2022

في وقت سابق من هذا العام ، كان ليفين يلعب أوراقه بالقرب من الصندوق ، مدعيا أنه لا يريد الكشف عن أي شيء عن اللعبة حتى اقترب موعد إطلاقها.

«لم نرغب في السير في طريق العرض [the game] Слишком рано, потому что мы думали, что он скоро выйдет, и я не хочу длительного периода отставания, интереса, ажиотажа, потому что это не так, в конечном итоге это будет выглядеть немного неаутентично, и я думаю, что ребята хотят быть… они хотят знать, что они получат, и единственный способ действительно сделать это — объявить дату запуска так близко», — сказал он в январе 2022 года.

Теперь это может быть Иуда Добавлено в списки желаний в Steamи будет доступна на Xbox Series X, Playstation 5 и ПК после релиза. В настоящее время дата выпуска не указана ни в Steam, ни в Epic Games Store, но, судя по предыдущим комментариям Левайна о датах запуска, она, вероятно, будет объявлена ​​относительно скоро.