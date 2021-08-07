Kerbal Space Program больше не получит крупных обновлений

картина : Команда

Ранее на этой неделе, после десяти лет обновлений и разработок, создатели кирбал спутниковая программа Они официально объявили, что студия прекратила устойчивое развитие игры. Теперь студия сосредоточится на Программа Kerbal Space 2.

оригинал кирбал спутниковая программа Он был выпущен еще в 2011 году. Когда он был впервые выпущен, он был не столько игрой, сколько космическим игровым набором инопланетян. В KSP игроки могут строить и летать (и разбивать) свои собственные ракетные самолеты, используя реалистичную физику. Разработчик Squad выпустил первую общедоступную версию игры на своем сайте. За последнее десятилетие игра обновлялась Десятки, десятки и десятки раз. Он также был перенесен на другие платформы, включая Steam и различные консоли.

3 августа Squad анонсирован в Steam. что не было тестового обновления для KSP. В этом новом обновлении 1.12.2 исправлено более 90 ошибок и новых функций, таких как… ах .. «Функции блокировки для вращения стыковочного узла, позволяющие роботу проходить через закрепленные узлы». Что бы это ни значило, теперь это в игре.

Но Squad также использовал это объявление Steam, чтобы подтвердить, что он не будет активно развиваться. KSP.

«Хотя мы можем выпустить небольшой патч здесь и там, когда это необходимо», Опубликовать Squad в Steam, «Этим патчем мы официально завершаем обновление 1.12, а также продолжаем разработку исходной версии. KSP, так как сейчас мы переключаемся на развитие КСП2.“

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Большинство комментариев под постом положительные, они отмечают долгую жизнь оригинальной игры и разделяют волнение по поводу предстоящего сиквела.

Кербал Космос 2 Анонсирован на Gamescom в 2019 году. Он издается Private Division и будет разрабатываться Squad Games и Intercept. Ожидается запуск в 2022 году после некоторых Подозрительные тряски и задержки за кадром.

До тех пор вы все еще можете приобрести оригинальную игру и играть в нее. Возможно, вы не получите больше крупных обновлений, но, скорее всего, вы еще не добрались до Луны. Не расстраивайся. Я никогда не был на луне KSP Что касается. Может, сейчас у меня есть шанс.