В среду Amazon разослала по электронной почте уведомление клиентам, которые раньше приобрели электронные книги Kindle. Устройства Kindle и Kindle DX первого и второго поколений не имели поддержки Wi-Fi, полагаясь только на бесплатное подключение 3G для доступа к Amazon – реальная проблема для этих устройств, поскольку операторы мобильной связи США начнут возвращать полосы частот 2G и 3G. Для использования с 4G и 5G в этом году.

Владельцы Kindles первого и второго поколения по-прежнему должны иметь возможность использовать управление своим контентом и устройствами. страница На Amazon передавать книги на помещенные в карантин устройства Kindles онлайн через USB-кабель, это вряд ли достаточно по сравнению с первоначальным обещанием устройств избавиться от проводов и паролей Wi-Fi.

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Владельцы Kindle первого поколения могут получить бесплатно Kindle Oasis 10-го поколения и обложку, а владельцы Kindle и Kindle DX второго поколения имеют право на скидку 70 долларов на новый Kindle Paperwhite или Kindle Oasis, плюс 25 долларов в кредит на электронные книги – но вы ‘ Для участия мне нужно будет использовать промокод из электронного письма, отправленного Amazon. Без промокода Amazon предлагает только владельцам устройств Kindle первого поколения подарочную карту Amazon на 5 долларов США.

Хотя только Kindles первого и второго поколения теряют возможность подключения к закату, устройства до восьмого поколения Kindle Oasis (выпущенного в мае 2016 года) будут ограничены только Wi-Fi. Пользователи клавиатуры Kindle (3-го поколения) получают то же предложение, что и пользователи Kindle DX, а устройства 3G с 4-го по 8-е поколения имеют право на скидку 50 долларов на Paperwhite или Oasis, плюс 15 долларов в кредит на электронные книги.

Kindles – не единственные устройства, которые при переходе с 3G, конечно же, останутся сиротой – сотни тысяч устройств. Охранная сигнализация Вам также понадобится замена, как и телефоны лифтов и Пожар. Важный урок, который следует усвоить, заключается в том, что у инвестиций в современную электронику есть довольно близкие сроки годности – и что любая дорогостоящая покупка электроники должна рассматриваться с точки зрения потенциальных лет службы, а не только начальной закупочной цены.