Tech

LastPass сообщает, что пароли не были взломаны после взлома

29 декабря, 2021
Artem Sokolov

LastPass сообщает, что нет никаких доказательств утечки данных после того, как пользователи сообщают, что они были уведомлены о попытках несанкционированного входа в систему, как сообщалось ранее. Верблюд. Диспетчер паролей гарантирует, что он никогда не был взломан, а учетные записи пользователей не доступны злоумышленникам.

Отчеты начинают появляться на пиратские новости Форум После того, как пользователь LastPass создал сообщение, в котором освещается проблема. Он утверждает, что LastPass предупреждал его о попытке войти в систему из Бразилии с помощью своего мастер-пароля. Другие пользователи быстро ответили на сообщение, указав, что они столкнулись с чем-то похожим. Как отмечается на оригинальном плакате (technology_greg) в твите, некоторые были предупреждены о попытке из Бразилии, в то время как другие были отслежены в других странах. Понятно, что это вызвало опасения по поводу взлома.

Николетт Паксо-Альбаум, старший директор LogMeIn Global, рассказала PR край Полученные пользователями предупреждения были связаны с «довольно распространенной деятельностью ботов», включая злонамеренные попытки входа в учетные записи LastPass с использованием адресов электронной почты и паролей, полученных злоумышленниками в результате прошлых злоупотреблений сторонними службами (то есть не LastPass).

«Важно отметить, что у нас нет никаких указаний на то, что к учетным записям был успешно осуществлен доступ или что LastPass был взломан неавторизованной стороной», — сказал Баско-Альбаум. «Мы регулярно отслеживаем этот тип деятельности и продолжим принимать меры, направленные на обеспечение защиты и безопасности LastPass, его пользователей и их данных».

READ  Этот электросамокат, о котором вы никогда не слышали, установил новый рекорд наземной скорости

Даже если LastPass на самом деле не взломан, все равно рекомендуется укрепить свою учетную запись. Многофакторная аутентификация, который использует внешние источники для проверки вашей личности перед входом в свою учетную запись.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *