LG делает лучшие телевизоры? Может быть, не после того, как QD-OLED-телевизор Samsung появится на выставке CES 2022

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Эта история является частью теCNET освещает последние новости о самых удивительных технологиях, которые появятся в ближайшее время.

Будьте готовы к новому OLED-телевизор игрок. Samsung — самый продаваемый бренд телевизоров в мире, но у него есть QLED Телевизоры никогда не работали так, как OLED-телевизоры Сделано такими конкурентами, как LG. в Выставка CES 2022Samsung решила бороться с этими конкурентами, выпустив свой новый телефон. QD Display, новый тип большого экрана Который основан на технологии OLED.

В официальном пресс-релизе телеканал не упоминается как Другие модели 2022 от Samsung. Вместо этого он выглядел как 2022 Лауреат премии за лучшую инновацию на выставке CES.

Текст награды гласит: «65-дюймовый телевизор Samsung с QD-дисплеем — это первый в мире действительно излучающий OLED-экран с квантовыми точками RGB … который сочетает в себе уровни контрастности RGB OLED с цветом и яркостью квантовых точек». Среди других упомянутых функций — четыре входа HDMI 2.1, Частота обновления 144 Гц, «Новый квантовый процессор» и иммерсивный звук.

Другие подробности о телевизоре, включая цены, наличие, изображения или размеры экрана более 65 дюймов, в настоящее время неясны. CNET обратился к Samsung за дополнительными подробностями, и представитель компании ответил: «Все, что я могу сказать на данный момент, это то, что в ближайшие несколько недель у нас будет больше информации о линейке телевизоров 2022 года». Они добавили, что название телевизора пока не определено.

Новый тип OLED-телевизоров может иметь серьезные последствия для рынка высококачественных телевизоров. компания позвонила Экран LG В настоящее время он производит все OLED-телевизоры, доступные сегодня, и поставляет их не только LG Electronics, но также Sony, Vizio, Philips, Panasonic и другим компаниям по всему миру.

Панели дисплея QD, Впервые об этом было объявлено в 2019 году.Он производится компанией Samsung Display и может продаваться не только Samsung, но и другим брендам. По факту Sony продаст собственный QD-OLED-телевизор Позже, в 2022 году, могут последовать и другие бренды. Больше производителей OLED-телевизоров может означать усиление конкуренции и снижение цен в целом.



А теперь играй:

Смотри:

Дисплей Samsung QD сочетает в себе OLED и квантовые точки

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OLED — общепризнанный золотой стандарт среди телевизоров высокого класса, с идеальным уровнем черного, без рассеянного света и отличной видимостью из-за угла. QD-OLED сочетает в себе органические светодиоды и квантовые точки. С текущей версией OLED, Желтые и синие OLED-материалы создают «белый» свет Фильтры смешаны с другими цветами. QD-OLED использует синие OLED-экраны для создания квантовых точек света, которые преобразуют часть синего цвета в красный и зеленый.

выгоды, По данным Samsung DisplayОн включает в себя улучшенные общие цвета, улучшенные углы обзора и тот же идеальный уровень черного, которым известна традиционная технология OLED.

Стивен Шенкленд / CNET



Существующие панели для OLED-телевизоров производятся компанией LG Display. Поставляется в разных размерах Продажные цены на OLED-телевизоры упали ниже 1000 долларов за самые маленькие и наименее дорогие экземпляры. Я не ожидаю, что телевизоры Samsung QD-OLED будут обладать большой универсальностью или будут иметь разумную цену, особенно в первый год их эксплуатации, и я был бы удивлен, если бы улучшение качества изображения, если таковое было, меня удивило. Также возникает вопрос о том, как следующая технология будет поддерживать себя с течением времени или как она справится с потенциалом записать в.

Однако само существование OLED-телевизоров другого типа и конкуренция, которую он приносит, являются хорошей новостью для людей, заботящихся о качестве изображения.

В преддверии выставки CES 2022 компания Samsung выпустила еще несколько рекламных роликов, в том числе последнюю. Новый крутойИ микролид И рамка модели, а Игровой центр Имея доступ к облачным сервисам и Радиочастотный пульт дистанционного управления для сбора урожая для подзарядки.