Liberty Fabrics будут производить с использованием солнечной энергии после сжатия российского газа

Знаменитый лондонский плед делается с использованием солнечной энергии в рамках разрабатываемых планов по преодолению газового давления в России.

Элитный магазин и бренд планируют установить солнечные батареи на текстильной типографии недалеко от Милана, чтобы справиться с нехваткой российского газа.

Liberty приобрела фабрику под названием Stamperia Olonia в 2014 году и теперь производит там все свои ткани, которые использует в своей продукции и продает другим дизайнерам.

Как и все итальянские производители, завод пострадал из-за прекращения поставок российского газа, а до вторжения в Украину Италия импортировала из страны около 40 процентов своего газа. С тех пор потоки резко упали, поскольку Кремль перекрыл поставки.

По данным S&P Global, в ноябре Россия поставила в Европу всего 1,86 млрд кубометров газа по сравнению с 10,09 млрд кубометров годом ранее. Москву обвинили в саботаже трех морских ниток газопровода «Северный поток», по которому газ поставляется в Германию.

Liberty сообщила в отчетах, поданных на этой неделе: «Хотя получение доходов Группы не подвергается существенным санкциям правительства в результате вторжения России в Украину и Италию, Stamperia Olonia SRL, таким образом, зависит от энергии, импортируемой из России, для поддержания своей полиграфической деятельности.

«Группа может покрыть эти расходы в краткосрочной перспективе и будет инвестировать в установку солнечных панелей на площадке Stamperia Olonia SRL, чтобы компенсировать рост цен на энергию и еще больше сократить выбросы углерода».

Продажи Liberty выросли на 27% за 12 месяцев до января 2022 года, чему способствовало открытие флагманского магазина моделей Tudor возле Oxford Circus в Лондоне. Убытки упали до 8 миллионов фунтов стерлингов с 20 миллионов фунтов стерлингов в предыдущем году.

Коллекция пользовалась «сильным» спросом на ее ткани, заказы получали дизайнеры на Ближнем Востоке и в Северной Америке.

Liberty of London была основана в 1875 году и известна своими тканями с цветочным орнаментом, которые украшают все, от одежды до мебели.

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