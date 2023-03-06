Linux 6.3-rc1 содержит улучшения файловой системы, HID-BPF и другие функции Intel и AMD.

Окно консолидации для Linux 6.3 подошло к концу, и Линус Торвальдс только что выпустил Linux 6.3-rc1.

Linux 6.3 будет большим ядром с изменениями, такими как более быстрый прямой ввод-вывод для EXT4, мониторинг датчиков для новых материнских плат ASUS, наконец, интегрированный драйвер AMD-Xilinx XDMA, некоторые улучшения производительности AMD Zen 4 с помощью автоматического IBRS, поддержка проводного контроллера 8BitDo Pro 2 Proper Интегрирован драйвер Intel TPMI, несколько других обновлений Intel, таких как TDX и CXL, а также поддержка инструкций LKGS, введение беспроводного драйвера Ath12k, HID-BPF, поддержка IPv4 BIG TCP, улучшения производительности Btrfs, удалена поддержка компилятора Intel ICC и многое другое. Примерно на следующий день я выпущу свой обычный репортаж, чтобы дать обзор возможностей Linux 6.3. Но, как обычно, в каждом цикле ядра происходит множество событий.



Линус Торвальдс написал сегодня объявление 6.3-rc1:



Итак, после нескольких релизов, когда с окнами слияния происходило что-то странное, у нас, наконец, было «две недели только окна слияния». Он был очень мил.

На самом деле, это было круто по двум причинам: не только у меня не было сильно сжатого окна слияния, в которое я чувствовал, что должен втиснуть как можно больше в первые несколько дней, но и тот факт, что у нас было несколько окон слияния. где я действительно просил людей быть готовыми к чему-то. Когда открывается окно слияния, они, кажется, установили шаблон: большая часть всего пришла раньше.

И опять же, это просто заставляет окно слияния работать лучше для меня, когда я не сижу и не жду, зная, что есть ожидающие решения, чей запрос на извлечение еще не выполнен.

Так что все было более-менее нормально. Конечно, тот факт, что у меня не было проблем с компьютером, никаких праздников, никаких предстоящих поездок, означает, что я, вероятно, заметил несколько проблем типа «люди, пожалуйста, напишите хорошие письма о фиксации для интеграции», поэтому у меня есть потенциальный недостаток, чтобы не спешить. как это было Последние несколько окон слияния.