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Marketron подвергся российской кибератаке

20 сентября, 2021
Boleslava Sokolova

Взломан

МАРКЕТРОН – последняя компания, подвергшаяся атакам российских кибератак. В электронном письме клиентам генеральный директор Джим Ховард сообщил, что кибератака исходила от российской преступной организации BLACKMATTER.

В письме клиентам, полученном ALL ACCESS, Ховард написал:

МАРКЕТРОН – последняя компания, подвергшаяся атакам российских кибератак. В электронном письме клиентам генеральный директор Джим Ховард сообщил, что кибератака исходила от российской преступной организации BLACKMATTER.

В письме клиентам, полученном ALL ACCESS, Ховард написал:

Уважаемый покупатель МАРКЕТРОН!

МАРКЕТРОН подвергся кибератаке со стороны российской преступной организации BLACKMATTER. В настоящее время затронуты все клиенты MARKETRON.

Эта проблема возникает, несмотря на недавние значительные инвестиции в разделение резервного копирования и аварийного восстановления в различных физических средах и сетях, разработку политик управления доступом «без доверия» и новые инструменты обнаружения и восстановления безопасности. Мы до сих пор не выяснили, как хакеры воспользовались нашими сетями.

Хотя безопасность и быстрое восстановление после сбоев были нашими главными приоритетами, мы явно недостаточно сделали. Мы знаем, что вы зависите от нас, чтобы поддерживать свой бизнес, и глубоко сожалеем об этом.

MARKETRON общается с BLACKMATTER, а также с ФБР. Все доступные ресурсы используются для максимально быстрого восстановления систем. Это включает в себя работу со сторонними экспертами по безопасности и привлечение дополнительных ресурсов.

Мы нацелены на скорейшее восстановление сервиса и продолжим сообщать о ситуации. Дополнительные сведения о нарушении будут предоставлены по мере их появления. Вы можете найти последнюю информацию на этой странице статуса.

Добро пожаловать,

Джим Ховард

Исполнительный директор

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