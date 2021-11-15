MB2 Entertainment, бывший семейный развлекательный центр Санта-Клариты, показывает ремонт

MB2 Entertainment превращает современные аттракционы в единый комплекс развлечений и официально представляет реконструкцию культового центра семейного отдыха Mountasia в Санта-Кларите в рамках тура с KHTS.

По данным MB2 Entertainment, занимая более семи акров крытого и открытого развлекательного пространства, MB2 Entertainment спроектировано для размещения современных аттракционов, таких как лазертаг, утиный боулинг и скалолазание, а также еда и напитки для гостей всех возрастов.

Крис и Мартин Брукс, а также Уилл и Стефани Миллер приобрели бывший участок Санта-Кларита-Маунтэзия, чтобы отремонтировать весь парк, обновить уже существующие удобства и внедрить совершенно новые аттракционы.

«Мы хотели создать место, где есть всего понемногу для всех», — сказал владелец Крис Брукс. «Мой партнер и я знаем, как участвовать в гонках, но в нашем новом проекте мы хотели создать единый комплекс развлечений, который понравится каждому. Мы уверены, что мы будем идеальным местом для свиданий, вечеринки и развлечения в этом районе ».

По данным MB2 Raceways, удобства включают в себя более 65 интерактивных и призовых игр, метание топора, мини-гольф, гонки на картингах, дрифт-гонки, бамперные лодки и гольф-симуляторы.

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Ориентируясь на все сообщество, MB2 Entertainment сделала своей приоритетной задачей предоставить развлечения для всех возрастов с помощью новых аттракционов и открытого пивного сада, а также мини-гольфа и мини-гольфа в бывшей Санта-Кларита-Маунтасия.

«Мы модернизируем и реконструируем практически каждый дюйм площадки», — сказал Джаред Шифф, генеральный менеджер MB2 Raceways, в интервью в феврале.

По словам Шиффа, в то время как интерьер развлекательного центра будет по-прежнему включать в себя аркадные игры, предназначенные для более молодых игроков, MB2 Entertainment также планирует установить комплекты спортивных симуляторов.

Шифф сказал, что эти «качающиеся люксы» включают в себя различные спортивные симуляторы, предназначенные для привлечения взрослых в возрасте от 20 до 30 лет, а не для детских игровых комнат.

Помимо спортивных тренажеров, еще одним нововведением в крытом центре является боулинг с уткой.

«Боулинг Duckpin — это боулинг, но с меньшими дорожками и шарами, — сказал Шифф. — Вместо того, чтобы ловить мяч пальцами».

Помимо аттракционов, MB2 Entertainment предлагает широкий выбор ресторанов, включая закуски, пиццу ручной работы, гамбургеры, бутерброды, салаты и многое другое в этом американском ресторане на 65 мест.

Ожидается, что гости смогут заказать полное меню в ресторане, боулинге и открытом пивном саду, а также в крытых и открытых барах, где подают пиво и вино, по словам представителей MB2 Entertainment.

В ресторанах и барах ожидаются занятия спортом, а еда и напитки без рецепта доступны на ходу.

По данным MB2 Entertainment, рядом с множеством уличных аттракционов, в приподнятом пивном саду будут проводиться игры в парке и живая музыка за общими столами, чтобы расслабиться и насладиться едой и напитками.

Переход от ранее известной Mountasia к MB2 Entertainment с открытой концепцией и большим количеством площадок с внутренними помещениями для более чем 1000 гостей и четырьмя частными банкетными залами предназначен для проведения любого особого случая, от вечеринок по случаю дня рождения до корпоративных встреч.

MB2 Entertainment еще не объявили официальную дату открытия, но его открытие запланировано на осень 2021 года.

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