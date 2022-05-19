McDonald’s планирует продать свой бизнес в России

McDonald’s заявил в понедельник, что планирует продать свой бизнес в России после более чем 30 лет работы в стране.

Лидерство новостей:Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, а также ускорившаяся и непредсказуемая бизнес-среда привели McDonald’s к выводу, что продолжение владения бизнесом в России больше невозможно и несовместимо с ценностями McDonald’s», — говорится в сообщении. Компания сказала в текущей ситуации.

McDonald’s заявил, что планирует продать свой бизнес местному покупателю.

Компания будет стремиться «обеспечить, чтобы сотрудники McDonald’s в России продолжали получать зарплату до тех пор, пока не будет закрыта какая-либо сделка, и чтобы сотрудники могли в будущем работать с любым потенциальным покупателем», говорится в заявлении.

Сеть начнет процесс «деархивации» своих российских ресторанов, что означает удаление названия, логотипа, бренда и меню McDonald’s. Компания заявила, что McDonald’s сохранит свои бренды в России.

Большая картина: В марте McDonald’s объявил, что закрывает все свои магазины в России из-за вторжения президента Владимира Путина в Украину.

Сеть была последней в длинном списке компаний и глобальных корпораций, которые приостановили свою деятельность в России, чтобы осудить вторжение.

McDonald’s открыл свой первый магазин в Москве вскоре после падения Берлинской стены, и он станет символом глобализации и ослабления напряженности времен холодной войны. АП, отчеты.

По данным Associated Press, McDonald’s был первым американским рестораном быстрого питания, открытым в Советском Союзе.

что они говорят: «Мы чрезвычайно гордимся 62 000 сотрудников, работающих в наших ресторанах, а также сотнями российских поставщиков, поддерживающих наш бизнес, и местными франчайзи», — заявил генеральный директор Крис Кемпчински.

«Однако у нас есть обязательства перед нашим глобальным сообществом, и мы должны оставаться стойкими в своих ценностях. Наша приверженность нашим ценностям означает, что мы больше не можем поддерживать яркость дуг там».

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