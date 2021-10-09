McLaren обещает улучшить оценку риска и вознаграждения после России

Забив свой первый поул в Формуле-1 в квалификации Гран-при России две недели назад, Норрис выглядел настроенным на свою первую победу после того, как контролировал гоночные процессы, пока не пошел дождь на финальных этапах.

Mercedes усугублял ситуацию, когда Льюис Хэмилтон совершил переход, но McLaren не смог забрать Норриса после того, как его попросили остаться на тонких шинах.

Этот шаг в конечном итоге имел неприятные последствия, поскольку дождь усилился, в результате чего Норрис в какой-то момент сошел с рельсов, прежде чем его машина вернулась в боксы. Когда Хэмилтон выиграл гонку, он опустился на седьмое место в итоговой классификации.

Макларен настаивал на том, что он расследует, что произошло после России, почему это не нарушило Норриса, и что он должен прийти в бокс, чтобы изменить ситуацию.

Выступая в Турции, капитан команды Андреас Сиэтл объяснил, что баланс риска и вознаграждения за успех в гонках был уже неблагоприятным, когда он решил не выводить Норриса на круг после Хэмилтона, таким образом можно было сохранить второе место.

«Что мы не смогли сделать правильно, так это то, что мы должны были проинструктировать Лапто боксировать на круге после Льюиса», – сказал Сиэтл.

«Потому что на данный момент, с имеющейся у нас информацией, особенно с учетом возобновления дождя в канаве, соотношение риска и прибыли уже не в хорошем состоянии.

«Вот где нам нужно проинструктировать Лэндо запереть ящик в P2».

«С явным предубеждением, что мы хотели выиграть гонку, я думаю, что все, что мы делали, имело смысл заранее. Было 50/50, так что это был результат анализа.

Норрис потерпел неудачу сразу после гонки, очень близко подойдя к первой победе, но дал понять, что он вернется сильным после поражения.

Сиэтл позабавил честный подход McLaren к анализу того, где что-то пошло не так в России.

«Мне понравился настрой первой команды в понедельник, – сказал Сиэтл.

«После того, как первоначальное разочарование прошло мимо нас, мы всегда проводили один и тот же анализ, рассматривали каждую деталь того, что произошло за выходные, для нас было много положительных моментов, и мы пытались работать с водителями. Мы могли бы это сделать. лучше.

«Конечно, были вещи на последнем круге гонки, например, связь между пит-уоллом и Ландо, и другими способами мы могли улучшить ситуацию.

«В конце концов, это будет отличная команда, которая прогрессирует на основе всего, чему мы научились за последние две недели».