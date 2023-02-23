Microids издает тактическую RPG для консолей и ПК, разработанную французской студией Savage Level.

У микроидов это есть объявить Партнерство с недавно созданным французским разработчиком Savage Level для новой тактической ролевой игры в настоящее время находится в разработке и должно быть выпущено для консолей и ПК в 2024 году.

Savage Level, основанная генеральным директором Максимом Жоссом и главным креативным директором Орельеном Жоссе, состоит из ветеранов индустрии, которые ранее работали над такими играми, как Боевой флот Готическая армада, Спецотряд Призрак ряд, Скажи мне почемуИ Пришельцы: Темное происхождение.

«Мы рады объединить силы с Savage Level и предложить игрокам совершенно новую инновационную игру», — сказал в пресс-релизе генеральный директор Microids Стефан Лунгерд. «Наше сотрудничество с этой студией, состоящей из невероятно талантливых людей, является свидетельством нашего стремления поддерживать независимых разработчиков и предоставлять качественные игровые возможности всем геймерам. Эта увлеченная команда пришла к нам с действительно амбициозным и увлекательным проектом, который, несомненно, покорит сердца поклонников тактических ролевых игр».

«Наша студия была создана с целью создания увлекательных и инновационных игр в здоровой среде, способствующей творчеству», — добавил соучредитель и генеральный директор Savage Level Максим Жоссе.

Соучредитель и главный креативный директор Орельен Жосс продолжил: «Работая с Microids, мы можем реализовать наше видение и с нетерпением ждем возможности раскрыть удивительный опыт, который мы создаем».

Партнерство с Savage Level является частью издательской стратегии Microids, направленной на добавление в свое портфолио новых игр среднего уровня.