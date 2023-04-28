Microsoft дразнит пользователей Google Bard анонсом нового Bing AI в Edge

Microsoft Edge может стать отличной заменой Chromium для Google Chrome, но в первом есть несколько раздражающих странных тактик конкуренции: реклама чат-бота Microsoft Bing AI во время экспериментов с Google Bard AI. Как указал разработчик и пользователь Twitter Виктор Де ЛукаНовая версия Edge для разработчиков теперь будет отображать новую рекламу Bing рядом с URL-адресом Google Bard.

при указании на край bard.google.com, в правом верхнем углу строки заголовка Edge появится новый анимационный слайд «Сравните ответы с новым ИИ Bing». Затем текст сдвигается вправо и оставляет за собой значок Bing, который кажется излишним, учитывая, что аналогичный значок по умолчанию отключен справа.

Новое предложение Microsoft Edge отображается рядом, когда вы щелкаете значок нового объявления. Скриншот: Том Уоррен / The Verge

Но то, что кажется навязчивым, также может быть умным. Отличие этого нового кода Bing в том, что он активирует новое сегментированное представление Microsoft Edge, поэтому вы можете дословно сравнивать ответы с Bard от Google. Это немного полезнее, чем подсказки Edge, которые уводят вас от Chrome.

Новое объявление Bing AI появляется как на текущей версии Mac (сборка 114.0.1807.1), так и на ПК версии Microsoft Edge Developer. И это еще один признак того, что может стать следующей большой главой в технологиях: как интеллектуальные чат-боты переписывают Интернет.