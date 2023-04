Microsoft подтвердила уход давнего разработчика Halo Фрэнка О’Коннора.

Фрэнк О’Коннор — последний давний разработчик Halo, покинувший серию, а Xbox подтвердил Axios в заявлении, что давний директор франшизы скончался после двух десятилетий работы над серией.

«Мы благодарим Фрэнка за его большой вклад во франшизу Halo и желаем ему успехов в будущем», — говорится в заявлении Microsoft.

Слухи об уходе О’Коннора начались, когда фанаты заметили обновление Linkedin, показывающее, что он больше не работает в компании. Он начал работать директором по контенту в Bungie в конце 2003 года, написав Еженедельное обновление Bungie. Он присоединился к Microsoft Studios в 2008 году, что позволило ему остаться во франшизе даже после того, как пути Bungie разошлись.

Он был знакомым персонажем среди поклонников Halo: он появился в Halo 4: Forward Unto Dawn в роли дворника Бимиша и снялся в Halo: Evolutions — Essential Tales of the Halo Universe. Позже он дослужился до должности директора по развитию Halo 5 и Halo Infinite, часто выступая в качестве представителя франшизы.

Его уход последовал за Джозефом Стейтеном, который присоединился к Halo Infinite в 2020 году, чтобы подготовить больной проект к запуску. Сегодня Стейтен объявил, что присоединяется к Netflix Games, чтобы возглавить разработку игр уровня AAA.

Фрэнк О’Коннор в веб-сериале Halo 4: Forward To Dawn. Кредит изображения: IMDB.

Что касается О’Коннора, его следующий пункт назначения в настоящее время неясен. Последний твит О’Коннора был в январе, и он не намекал на уход из Microsoft.

Где бы он ни закончился, кажется, что многие из старой гвардии покинули Halo, и, поскольку Halo Infinite изо всех сил пытается оправдать свои высокие ожидания, неясно, куда пойдет серия дальше.

