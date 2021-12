Microsoft признает «ошибки» в своих отношениях с Lionhead Studios • Eurogamer.net

Microsoft признала, что закрытие Lionhead Studios было одним из ее «самых больших недостатков».

Как я уже заметил IGNв шестой части Power On: The Story of Xbox — документального фильма из шести частей, подробно описывающего плюсы и минусы Microsoft в отношении ее бренда Xbox — главные герои рассказывают о приобретении и закрытии одной из крупнейших студий Великобритании с целью «не повторяю «Те же ошибки.

Lionhead была основана в 1997 году Питером Молинье, Марком Уэбли, Тимом Рансом и Стивом Джексоном, но была задумана раньше, в то время как Молинье работал в Bullfrog, ведущем разработчике компьютерных игр Populous, Syndicate и Dungeon Keeper.

Как сказал Уэс Пока студия закрытаМолинье продал Bullfrog компании EA и заработал на этой сделке миллионы. Теперь, работая под пятой американского владельца, Молинье снова жаждет творческой свободы. Идея Lionhead заключалась в том, что он сосредоточится на создании высококачественных игр, как это сделал Bullfrog, но не попадет в слишком большую ловушку роста. Он был куплен Xbox в 2006 году и закрылся только десять лет спустя.

«Одна из самых больших ошибок, которую мы усвоили в прошлом, — это Lionhead, — сказал Шеннон Лофтис, который был генеральным менеджером по изданию глобальных игр на момент закрытия Lionhead.

«Мы приобрели Lionhead в 2006 году и закрыли его в 2016 году», — добавила Сара Бонд, руководитель отдела создания игр и экосистемного опыта Xbox. «Через два года мы вернулись к тому опыту. Чему мы научились и как не повторять наши ошибки?»

«Вы получаете студию за то, в чем они хороши прямо сейчас, и ваша задача — помочь им ускорить то, что они делают, а не ускорить то, что вы делаете», — сказал Фил Спенсер, глава Xbox.

«Я надеюсь, что Lionhead все еще остается жизнеспособной студией», — добавил Лофтис.

Однако сказка все еще такая же яркая, как и в прошлом году. Microsoft объявляет о перезагрузке Fable для Xbox Series X и ПК. Описанный как «новое начало» для фантастической франшизы, он разрабатывается студией Playground Games Forza Horizon.