Microsoft создает новую компанию Vault для завершения сделки ZeniMax / Bethesda.

В юридических документах указано, что Microsoft намеревается создать дочернюю компанию Vault, находящуюся в полной собственности, для завершения сделки по приобретению ZeniMax Media. Неясно, будет ли ZeniMax называться Vault после закрытия сделки или нет. Европейский Союз в настоящее время решает, одобрить ли приобретение за 7,5 миллиардов долларов, которое было снова раскрыто в сентябре 2020 года. Документы можно найти на веб-сайте законодательства ЕС. EUR-Lex Что касается логистики приобретения, со ссылкой на «слияние, в соответствии с которым вновь созданная дочерняя компания Microsoft (« Vault ») объединится с ZeniMax».

Пока неясно, как именно это будет работать, дочерняя компания Vault могла бы стать хорошим способом разместить новые приобретения Microsoft под единым полунезависимым баннером, давая ZeniMax Studios (в которую входят Bethesda, Arkane, MachineGames и другие) уровень свобода, пока она все еще принадлежит Microsoft. В тексте прямо указано, что Microsoft получит «единоличный контроль над всем ZeniMax», несмотря на это, но в документе указано, что она будет делать это через свое дочернее хранилище Vault. Мы обязательно узнаем больше, когда сделка получит полную ясность от Европейского Союза.

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Это другой подход к предыдущим приобретениям Microsoft, таким как Obsidian, Ninja Theory и Double Fine, которые были официально созданы как часть Microsoft и размещены под ее брендом Xbox Game Studios. Независимо от того, станет ли ZeniMax Studios частью Vault, переход к созданию дочерней компании Microsoft для завершения слияния, по-видимому, представляет собой уровень независимости по сравнению с другими компаниями-покупателями.

Это согласуется с предыдущими сообщениями о почти полной независимости Bethesda от Microsoft. «Они не хотят быть нами», – сказал Фил Спенсер CNET в сентябре, имея в виду сделку. Старший вице-президент Bethesda по глобальному маркетингу Пит Хайнс поддержал это, заявив в заявлении: «Мы все еще работаем над теми же играми, что и вчера, созданными теми же студиями, с которыми мы работали в течение многих лет, и эти игры будут изданы нами». примерно в то же время.

Мы до сих пор не слышали, как это приобретение будет работать с точки зрения эксклюзивности для будущих игр Bethesda. Однако президент Bethesda Тодд Ховард недавно сказал, что «трудно представить» такую ​​игру, как Elder Scrolls 6, эксклюзивной для Xbox. Deathloop Arkane будет выпущен в конце этого года как эксклюзивная игра для PS5, и Microsoft выполнит сделку после приобретения Arkane в рамках приобретения ZeniMax.

Джордан Оломан – внештатный писатель IGN. Следуйте за ним в Twitter.