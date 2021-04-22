Microsoft Classroom Pen 2 – доступный Surface Pen для студентов

Microsoft выпускает новую ручку для использования в классе: ручку класса 2. Ручка поступит в продажу 27 апреля и будет продаваться напрямую школам.

Компания запустила первый Классная ручка В 2019 г. эта ручка продавалась по 39,99 долларов за штуку. Он был совместим с любым устройством, поддерживающим протокол MPP (включая ряд устройств, отличных от Windows).

В этом выпуске Microsoft увеличивает бюджет. Ручка School 2 будет продаваться в 20 упаковках по цене 399,80 долларов, что соответствует цене 19,99 долларов за ручку. для каждого Сообщение в блоге MicrosoftОднако это перо, похоже, оптимизировано только для устройств Microsoft Surface Pro и Surface Go – никаких других устройств с Windows не упоминалось.

Microsoft утверждает, что устройство имеет «улучшенный дизайн» от Предыдущая модель, Хотя в анонсе не много подробностей. Перо 2 выглядит другого цвета и имеет зажим для ручки, который можно прикрепить к обложке Surface Type Cover. Компания также заявляет, что новое устройство имеет более длинный корпус, чтобы «улучшить сцепление с дорогой». Безусловно.

Как и его предшественник, Pen 2 имеет две кнопки. Он также имеет некоторые характерные для класса функции с Classroom Pen: он поставляется с заменяемыми наконечниками и имеет слот, где инструкторы могут прикрепить цепочку, чтобы прикрепить ручку к вашей поверхности.

Этот выпуск является частью долгосрочной кампании Microsoft по борьбе с Chromebook в образовании. (У этих устройств она Лучший год когда-либо В 2020 году многие студенты по всему миру начали посещать занятия из дома.)

Microsoft работала с такими партнерами, как Acer, Dell и Lenovo, чтобы выпустить десятки Менее 500 долларов для ПК с Windows В последние несколько лет бок о бок Обновления Microsoft Teams Предназначен для использования в классе. Поддержка стилуса может быть обязательной для учащихся, которые хотят рисовать диаграммы и делать заметки на своих ноутбуках, а масштабное распространение Surface Pens, безусловно, может дать учителям немного бумаги и чернил. И если вы такой же обычный человек, как я, и действительно хотите поиграть своей ручкой за 20 долларов, сейчас самое время подружиться с некоторыми из местных гуру.