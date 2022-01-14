Microsoft Teams превращает ваш телефон в рацию

Отличительной чертой предоплаченных телефонов Boost Mobile начала 2000-х годов была функция «нажми и говори» (PTT) или рация, которая позволяла вам воспроизводить свой голос через громкую связь телефона другого пользователя Boost Mobile одним нажатием кнопки. . кнопка. Теперь Microsoft предлагает аналогичную функцию для устройств iOS и Android через приложение Teams. Однако Microsoft не использует рэперов и спортсменов, чтобы заставить PTT выглядеть «круто», как это сделала Boost Mobile. Вместо этого компания позиционирует эту функцию как способ использования технологий для помощи передовым работникам.

в Сообщение блога Эмма Уильямс, корпоративный вице-президент Microsoft по трансформации современного бизнеса, объявила в среду, что беспроводное подключение в Teams теперь доступно «на всех мобильных устройствах iOS, таких как iPhone и iPad, а также на мобильных устройствах Android».

Уильямс также сказал, что эта функция появится на некоторых устройствах Zebra Technologies, таких как защищенные телефоны или сканеры. Эти продукты могут даже иметь кнопку, которую вы можете нажать для мгновенного подключения, как настоящие рации и старые телефоны PTT от Boost Mobile.

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По словам Уильямса, число передовых сотрудников, использующих Teams, увеличилось на 400 процентов с марта по ноябрь прошлого года. Перенос Walkie Talkie for Teams на мобильные устройства, как пишет Уильямс, направлен на решение проблем, с которыми сталкиваются передовые работники из-за нехватки рабочей силы и проблем с цепочками поставок, путем предоставления «технологий, которые экономят их время, помогают им общаться более гладко и повышают их эффективность при выполнении повторяющихся задач. .» .

Функция рации — один из способов Microsoft различать разницу на рабочем месте, заполненном конкурирующими приложениями, такими как Slack и Zoom, выделив быстрые голосовые вызовы на ходу. Slack — это прежде всего текстовый чат, но функция Huddle позволяет быстро общаться с коллегами. в то же время, Идея Zoom для PTT Речь идет о том, чтобы позволить вам быстро включить свой голос.

Функции рации доступны и на некоторых других последних мобильных устройствах. в виде 9to5Mac Объясните, Apple представила приложение с этой функциональностью для Apple Watch еще в 2018 году.

Но хотя Microsoft использует Walkie Talkie for Teams в качестве рабочего инструмента, ничто не мешает вам использовать его, чтобы поговорить о том, «Где ты?» другу.