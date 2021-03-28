Monster Hunter Rise: бесплатное обновление за апрель 2021 года добавляет Apex Rathalos и Chameleos

Первое бесплатное обновление Monster Hunter Rise выйдет в конце апреля и добавит Chameleos, Apex Rathalos, разблокированную шляпу «Hunter Rank» и многое другое. Capcom раскрыла подробности версии обновления игры. 2,0 дюйма Сообщение блога, С подсказкой также будут добавлены некоторые дополнительные монстры и «некоторые другие связанные функции».

Apex Rathalos, похоже, является частью Rampage hunt, которая представляет собой смесь традиционного игрового процесса Monster Hunter и игры в жанре Tower Defense. Монстры Apex, такие как Apex Arzuros, – очень мощные версии монстров, которые иногда преодолевают эти трудности.

Выдержите буйство и приготовьтесь спасти деревню Камура! Апекс Ратхалос устремляется навстречу #MHRise С обновлением названия Ver. 2.0, конец апреля. pic.twitter.com/q26F6oc9d9 Вы играли в Monster Hunter Rise? да уж Нет – Охотник на монстров (monsterhunter) 26 марта 2021 г.

Обновление адреса Ver. 3.0 также дразнили, и хотя в настоящее время у него нет окна выпуска, он обещает «показать дополнительных монстров, а также дополнительный финал истории Monster Hunter Rise».

В нашем обзоре Monster Hunter Rise мы сказали, что он «сочетает в себе классические идеи Monster Hunter с некоторыми из лучших в мире улучшений и полным набором умных новых механик».

Для получения дополнительной информации о Monster Hunter Rise ознакомьтесь с нашим полным руководством Wiki, чтобы узнать, как стать лучшим охотником, 24 вещами, о которых Monster Hunter Rise не говорит вам, и нашим полным руководством для начинающих, если вы новичок в этой серии.

У вас есть для нас совет? Хотите обсудить потенциальную историю? Отправьте электронное письмо на адрес [email protected]

Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Вставить твит и дальше Twitch.