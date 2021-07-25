Nashville Predators усилили центровой за счет Федора Свичкова

Драфт НХЛ всегда приносит чувство новой надежды многим командам, и «Нэшвилл Предаторз» определенно являются одной из тех команд, которые проводят неопределенный сезон.

«Хищники» обычно каждый сезон находятся в позиции силы и оптимизма, просто стремясь сохранить сильное ядро ​​НХЛ и попытаться преодолеть постсезонный подъем. Однако в настоящее время у команды есть чувство долгосрочного будущего.

Хищники порадовали выбором медиума Федора Свичкова за пределами России. перспективный молодой игрок у которого есть 90-процентный рейтинг уверенности в том, что он станет постоянным игроком НХЛ согласно Dobber Prospects..

Похоже, Нэшвилл Хищники получили лучший выбор из 19 выборов.

Вам будет сложно найти кого-нибудь, кто считал бы, что хищники должны пойти в другом направлении, выбирая в первом раунде, нежели занимая позицию. Это самая большая позиция, которая им нужна с точки зрения глубины их ожиданий.

Свечков в этом сезоне будет играть в КХЛ за СКА (Санкт-Петербург), а недавно он провел время с молодежными сборными России и с «Ладией Тольятта» из МХЛ в России.

Вы не можете не восхищаться выбором Свечкова, когда видите его исследовательские отчеты. Тони Феррари из Dobber Prospects так сказал о нем в своем февральском отчете об экспедиции.:

“Один из лучших двусторонних нападающих на драфте. Свечков великолепен в движении, превосходен в конце, и у него есть несколько атакующих инструментов, которые действительно вот-вот появятся”.

Подпишите меня на все это. Чего хищникам всегда не хватало, так это позиций, которые могут управлять атакующей собственностью и создавать товарищей по команде на очень компетентном уровне.

Свичкову 18 лет 13-е место в рейтинге Elite Prospects, Цитата из «Он всегда сканирует лед в поисках угроз и вариантов, когда он вне игры, и он поддерживает мысленную карту льда».

Посмотрите фирменный ролик Свечкова из Prospect Film Room, с его начальным эпизодом, показывающим, как он эффективно катится без шайбы, получает пас и находит открытых партнеров для легкой цели:



Судя по тому, что вы видели в скаутских отчетах, у Свечкова высокий хоккейный IQ, которому нельзя научить. Можно ожидать, что такие умные игроки будут продолжать развиваться по мере взросления и приобретения большего опыта в более соревновательных турнирах.

У Свечкова был очень напряженный сезон в сезоне 2020/21, играя в России, он набрал 60 сыгранных матчей и набрал 40 очков в трех разных лигах, включая сборную России до 18 лет.

Генеральный менеджер Predators Дэвид Пойл, похоже, очень доволен выбором Свечкова. Как игрок, которого они все хотели, и отсутствие необходимости идти на компромисс, возможно, для игрока было Планом Б или Планом С, согласно цитате с официального сайта Nashville Predators:

«Свечков … Вы говорите о том, чтобы сделать Снеговика оборонительной и атакующей позицией, как его всегда мне описывали, и что я увидел в видео, так это то, что он похож на тот игрок, который действительно может играть с лучшими игроками. “

Вы всегда будете видеть, как генеральные менеджеры говорят из уст в уста, что они довольны своим выбором, но я действительно думаю, что Пойл очень доволен этим выбором Свечкова, а также возвращением в первый раунд путем обмена на драчливого и энергичного форварда Захари. Laureux.

Когда я открывал эту статью, «Хищники» должны были испытывать чувство удовлетворения и надежды по поводу вчерашнего первого раунда драфта НХЛ 2021. Они добились того, чего хотели, восполнив некоторые из своих слабых мест.

Скорее всего, это будет высокий подъем к соревнованиям Кубка Стэнли, но будущее все еще выглядит светлым, поскольку они добавляют много многообещающих молодых фигур, в том числе игроков, которые уже видели лед в НХЛ в прошлом сезоне, и игроков, которые могут быть готовы к НХЛ сейчас, как мы говорим с последних вводных занятий.