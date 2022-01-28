Netflix должен столкнуться с иском о «ферзевом гамбите» от великих русских шахмат, считает судья

Лос-Анджелес: Судья в четверг отказался отклонить иск, поданный грузинским шахматистом, который утверждает, что ее опорочили в эпизоде ​​сериала Netflix «Ферзевый гамбит».

Нонна Габриндашвили, получившая известность как шахматистка в Советском Союзе в 1960-х годах, в сентябре подала иск против Netflix в федеральный суд. Она возражала против строчки в сериале, в которой персонаж «лжет», заявив, что Габриндашвили «никогда не сталкивался с мужчинами», согласно Variety.com.

Габриндашвили утверждала, что эта серия была «откровенно сексистской и преуменьшенной», отметив, что к 1968 году, когда был установлен сериал, она фактически столкнулась с 59 соперниками-мужчинами.

Netflix попытался отклонить иск, утверждая, что шоу является художественным произведением и что Первая поправка предоставляет создателям шоу широкую художественную лицензию.

Но в постановлении, опубликованном в четверг, окружной судья США Вирджиния А. Филлипс, и обнаружил, что Габриндашвили приводила разумные доводы в пользу того, что ее опорочили. Филлипс также подчеркнул, что литературные произведения не застрахованы от исков о диффамации, если они унижают реальных людей.

«Netflix не цитирует, и суду не известно о каких-либо случаях, препятствующих искам о диффамации в других случаях изображать реальных людей в художественных произведениях», — написал Филлипс.

«Тот факт, что сериал был художественным произведением, не освобождает Netflix от ответственности за диффамацию, если в противном случае все элементы диффамации были на месте».

«Королевский гамбит» основан на романе Уолтера Тевеса 1983 года и рассказывает о вымышленном американском персонаже Бет Хармон, которая становится международной чемпионкой по шахматам в 1960-х годах.

В последнем эпизоде, действие которого происходит в Москве, Хармон побеждает соперника-мужчину. Шахматный диктор объясняет, что соперница недооценила ее: «Элизабет Хармон ни в коем случае не является важным игроком по ее меркам».

«Единственное, что в ней необычно, — это ее пол. И это не уникально в России. Есть Нонна Габриндашвили, но она чемпионка мира и никогда не сталкивалась с мужчинами».

Netflix утверждал, что он полагался на двух экспертов по шахматам, чтобы попытаться разобраться в деталях, и что создатели шоу не хотели обидеть Гаприндашвили.

Юристы записи утверждали, что «ссылка в сериале на истца была предназначена для признания его, а не для принижения».

По ее мнению, Филлипс отметила, что тема шоу включает в себя разрушение барьеров между полами. Но она сказала, что шоу можно рассматривать как развитие вымышленных достижений Хармона, исключая достижения Габриндашвили из реальной жизни.

По словам истца, случайный зритель мог бы легко интерпретировать эту фразу как оценку достижений и карьеры истца.[ying] Судья написал: «Стигма неполноценности женщины, которую может преодолеть вымышленная американка Хармон, но не истец. По крайней мере, линия отвергает основные достижения репутации истца».

Netflix в значительной степени полагался на апелляционное решение по аналогичному делу с участием актрисы Оливии де Хэвилленд. При этом де Хэвилленд подала в суд на FX Networks, возражая против ее изображения в сериале Райана Мерфи «Вражда».

Апелляционный суд отклонил иск, установив, что создатели имели большую свободу творчества в изображении реальных людей. Это решение было широко встречено в развлекательном сообществе.

В деле де Хэвилленда фигурировал вымышленный диалог, в котором говорили актеры, изображающие реальных людей. Апелляционный суд постановил, что сцены следует понимать как пьесы, а не буквальные тексты, взятые из реальной жизни.

Филлипс постановил, что, в отличие от этого случая, у зрителей может сложиться неправильное впечатление, что Гаприндашвили никогда не встречался с мужчинами.

Netflix также отметил, что «Королевский гамбит» включает стандартный отказ от ответственности, в котором говорится, что «персонажи и события, изображенные в этой программе, являются вымышленными. Они не предназначены для изображения реальных людей или событий».

Но судья решил, что этого недостаточно, чтобы опровергнуть представление о том, что шоу подтверждает фактическое утверждение.