С марта Netflix должен будет транслировать в России 20 государственных телеканалов. Роскомнадзор, контролирующий СМИ страны, на этой неделе зарегистрировал платформу как «аудиовизуальный сервис». Среди каналов, которые Netflix должен будет показать, — Первый канал, развлекательная сеть НТВ и канал Русской православной церкви Спас (что означает «Спасенный»).

Стриминговые сервисы с более чем 100 000 ежедневных пользователей в России включены в реестр, который был создан в конце прошлого года. Согласно заявлению, зарегистрированные платформы должны не только предлагать государственные телеканалы, но и создавать российскую компанию. Москва Таймс.

Компании, зарегистрированные в реестре, также обязаны соблюдать российское законодательство. Во-первых, Netflix не разрешат пропагандировать «экстремизм». Критики утверждают, что постановление было использовано против тех, кто поддерживает противников Кремля.

Сообщается, что другие видеосервисы в стране утверждают, что Netflix следует добавить в реестр, чтобы уравнять правила игры, учитывая, что он соответствует требованиям. Русская версия Netflix — это Работающий компанией Entertainment Online Service, дочерней компанией National Media Group, имеющей долю в Первом канале.

Компания Engadget связалась с Netflix для получения комментариев.

В ноябре выяснилось, что Россия расследует жалобу на контент LGBTQIA + на Netflix. Компания сообщила Engadget, что этому контенту была присвоена соответствующая оценка. В том же месяце Россия приказала нескольким технологическим гигантам (включая Apple, Google, Meta, TikTok и Twitter) открыть офисы в своих границах до конца этого года.