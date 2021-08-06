Niantic собирает Pokémon GO “Task Force” для решения проблем игроков

Следуйте из Покемон GO игроки Угрожает бойкотировать популярную мобильную игруТеперь Niantic официально ответила на жалобы о возвращении на дистанцию ​​взаимодействия PokéStop и Gym в Америке и Новой Зеландии.

В длинном сообщении разработчик сказал, что он «услышал обратную связь» от сообщества и в ответ соберет «внутреннюю кросс-функциональную команду», чтобы поддерживать миссию игры по вдохновению на исследования, одновременно решая конкретные проблемы, поднятые по поводу расстояния взаимодействия. .

Результаты для этого «персонала» будут представлены 1 сентября во время следующего игрового сезона. В ближайшие дни с лидерами сообществ также свяжутся для участия в этом диалоге.

Сообществу Pokémon GO:

Мы ценим ваше сообщение и все ваши отзывы. Мы вас слышали. Мы смиренно вам ответим. Не в каждой игре есть настолько увлеченная глобальная база игроков, что нам посчастливилось иметь их.

Как и все во всем мире, наша команда прилагает все усилия, чтобы адаптироваться к глобальной здоровой окружающей среде. Недавние изменения бонусов за исследования, которые мы внесли в США и Новую Зеландию, призваны вернуть некоторые из ключевых элементов, которыми игроки пользовались до 2020 года, и еще раз вознаградить игроков за действия и исследования. Миссия Niantic по-прежнему состоит в том, чтобы побуждать людей безопасно исследовать, тренироваться и играть вместе.

Здоровье и благополучие игроков – наш главный приоритет, поэтому мы ввели новые награды за исследования в определенных регионах, где пребывание на открытом воздухе считается безопасным. Исследования показали, что прогулки на свежем воздухе безопасны и имеют много преимуществ для здоровья. Кроме того, поощрение исследований на открытом воздухе соответствует миссии Niantic. Тем не менее, мы продолжим следить за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности при занятиях на свежем воздухе и при необходимости внесем в них изменения.

В частности, мы слышали ваши отзывы об одном изменении – изменении расстояния взаимодействия в PokéStop и Gym. Мы вернули расстояние взаимодействия с исходных 80 м до исходных 40 м, начиная с США и Новой Зеландии, потому что мы хотим, чтобы люди могли подключаться к реальным местам реального мира и посещать места, которые стоит исследовать.

Тем не менее, мы услышали ваш вклад громко и четко, и для решения поднятых вами проблем мы предпринимаем следующие действия: Мы собираем внутреннюю кросс-функциональную команду для разработки предложений, направленных на поддержку нашей миссии по вдохновению. люди могут исследовать мир вместе, а также решать конкретные проблемы, возникающие в связи с дистанцией взаимодействия. Результатами этой оперативной группы мы поделимся к следующему изменению игрового сезона (1 сентября). В рамках этого процесса мы также обратимся к лидерам сообщества в ближайшие дни, чтобы присоединиться к нам в этом разговоре.

Наша цель – создать увлекательный и увлекательный опыт, который соответствует нашей миссии, и мы благодарим вас за то, что вы бросили нам вызов и предоставили нам вдумчивый и конструктивный отзыв.

– Команда Niantic

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