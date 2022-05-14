Nickelodeon All-Star Brawl раскрывает трех новых персонажей, Дженни уже доступна

участие в Нинтендо Лайв трудоустройство

прошлая неделя, Потасовка всех звезд Nickelodeon Он сказал, что вернется «снова в лабораторию», чтобы поделиться новостями о новых персонажах.

Дженни Уокман (англ.Моя жизнь робота-подростка), Хью Нейтрон (Джимми НейтронРоккоРокко Современная Жизнь) — последние анонсы персонажей в игре. Дженни теперь доступна и будет иметь альтернативный вид. Ниже представлен ее набор движений:

Дженни — первый персонаж в новом наборе Nickelodeon All-Star Brawl Universe, который уже доступен! #Ник_Рол pic.twitter.com/Iio4AQQCrq— Brawl All-Stars от Nickelodeon (@NickBrawlGame) 13 мая 2022 г.

участие в Нинтендо Лайв трудоустройство

Все эти персонажи являются «Премиум DLC» (то есть вам придется заплатить за них). Хью будет доступен этим летом, а Роко последует этой осенью. Они следуют из нарезки сложения (Черепашка) и Гарфилд.

Официальный аккаунт Nickelodeon All-Star Brawl также поделился последними примечаниями к патчу для игры. Они включают в себя общие изменения, такие как исправления и корректировки баланса бойцов:

Вместе с Universe Pack теперь доступна последняя игра Nickelodeon All-Star Brawl! Вот заметки. pic.twitter.com/DGgCZuBDF7— Brawl All-Stars от Nickelodeon (@NickBrawlGame) 13 мая 2022 г.

Что вы думаете о следующей партии персонажей для Nickelodeon All-Star Brawl? Кого еще вы хотели бы увидеть в будущем?Пишите свои мысли ниже.