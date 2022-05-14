Nickelodeon All-Star Brawl раскрывает трех новых персонажей, Дженни уже доступна

прошлая неделя, Потасовка всех звезд Nickelodeon Он сказал, что вернется «снова в лабораторию», чтобы поделиться новостями о новых персонажах.
Дженни Уокман (англ.Моя жизнь робота-подростка), Хью Нейтрон (Джимми НейтронРоккоРокко Современная Жизнь) — последние анонсы персонажей в игре. Дженни теперь доступна и будет иметь альтернативный вид. Ниже представлен ее набор движений:
Все эти персонажи являются «Премиум DLC» (то есть вам придется заплатить за них). Хью будет доступен этим летом, а Роко последует этой осенью. Они следуют из нарезки сложения (Черепашка) и Гарфилд.
Официальный аккаунт Nickelodeon All-Star Brawl также поделился последними примечаниями к патчу для игры. Они включают в себя общие изменения, такие как исправления и корректировки баланса бойцов:
Что вы думаете о следующей партии персонажей для Nickelodeon All-Star Brawl? Кого еще вы хотели бы увидеть в будущем?Пишите свои мысли ниже.
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