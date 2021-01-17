Nintendo делится новой информацией о режиме Bowser Fury в Super Mario 3D World

Ранее на этой неделе Nintendo представила фанатам двухминутный обзор нового Гнев колесницы Надстройка в версии Switch для Супер Марио 3D Мир. С тех пор мы все удивляемся, почему Кампер такой сумасшедший.

Британский сайт Nintendo теперь показал, что он уже заражен «таинственной черной слизью», которая требует, чтобы Марио и его маловероятный компаньон (Баузер-младший) пересек цепь островов на озере Лапкат.

Вместе они должны собрать Сияние Кошки, использовать их силу и остановить эту новую «ужасающую» форму Боузера.

Что-то плохое случилось с тележкой. Он был заражен загадочной черной слизью, что сделало его огромным монстром, стремящимся к полному уничтожению!

Марио и его неожиданный спутник предстоит путешествовать по череде островов на озере Лэпкэт, собирать таинственное сияние кошки, выполняя различные платформерные испытания и используя их силу, чтобы остановить ужасающего Боузера Ярости.

Когда его отец трансформируется, Баузер-младший надеется. Единственный, кто спас своего отца с его стойкими врагами. За рулем своего автомобиля-клоуна Koopa молодой принц присоединяется к Марио в его поисках, имитируя все его движения, помогая ему устранять врагов, раскрывая бонусы и другие секреты, которые помогут вам.

Передайте Joy-Con другу и играйте в локальном кооперативном режиме, в котором один игрок напрямую управляет маленьким олухом, чтобы помочь охотиться на Сияние кошки.

Разыгрывая этот бонус, вам нужно следить за «Fury Sun». Когда меняется погода – лучше обращай внимание!

Пока вы ищите Сияние Кошки повсюду, зловещее Солнце Ярости медленно поднимется из озера, недалеко от острова, на котором вы сейчас находитесь.

Когда погода внезапно меняется с солнечной на ветреную, самое время двигаться дальше, поскольку Fury Bowser приближается! Выйдя из Солнца Ярости, он вызовет с неба метеоры и будет стрелять в вас разрушительными огненными лучами – так что прячьтесь!

Если вы соберете все Cat Shine, вы сможете встретиться с Баузером, таким как Giga Cat Mario:

Пока вы можете дождаться окончания разрушения, вы не совсем беспомощны. Если вы собрали пять кошачьих сияний на острове, пора активировать потрясающую силу гигантского колокола! Этот гигантский Super Bell превращает Марио в Giga Cat Mario, что означает, что он может сразиться с Fury Bowser в поистине гигантском конфликте.

Победите Fury Bowser в своей гигантской кошачьей форме, и вы вернетесь в воду, чтобы открыть новые острова для исследования. Не тратьте слишком много времени на празднование своей победы, потому что она вернется …

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury выйдет в следующем месяце, 12 февраля 2021 года.