Nintendo продала 138000 коммутаторов OLEDUnits в Японии за три дня

Я не удивлен. Ты? Скриншот : Nintendo

Модель Nintendo Switch OLED была выпущена 8 октября и с большой помпой прибыла в Японию. В первые три дня продажи Switch обновляется заново. Продано 138 409 шт.

Эти цифры относятся к неделе продаж в Японии, которая начинается 4 октября и заканчивается 10 октября. Для сравнения, за тот же период было продано 32 792 Switch и 8650 Switch Lite. Продажи коммутаторов за неделю составили 179 851 шт.

Как видно на FamitsuСхема продаж, переключить продажи Горячо до потолка, когда выключатель OLED был отпущен. С августа продажи Switch в Японии снижаются. Например, за третью неделю августа было продано более 80 000 коммутаторов. Но к первой неделе октября Это число упало примерно до 40 000 единиц. (Даже при падении продаж vanilla Switch, перемещение нескольких устройств каждую неделю в Японии по-прежнему неплохо!)

раннее Падение неудивительно, потому что потребители, несомненно, ждали выпуска OLED-коммутатора. У Switch OLED гораздо лучший дисплей и подставка за большие деньги. , поэтому, вероятно, было бы неплохо использовать стиль комментариев для обновленных устройств.

Switch стал очень успешной консолью для Nintendo. В июне прошлого года игровая компания из Киото обновлено Общий объем продаж Nintendo Switch— На тот момент Nintendo продала 89,04 миллиона коммутаторов. , что превышает 61,91 миллиона единиц, проданных Famicom и NES, 75,94 миллиона единиц, проданных Nintendo 3DS, и 81,51 миллиона единиц, проданных Game Boy Advance. Nintendo DS – 154,02 миллиона единиц, Game Boy – 118,69 миллиона единиц, Wii – 101,63 миллиона единиц, все еще формируются. Три лучших чемпиона по продажам Nintendo.

Ближайшие осенние матчи Звезды вечеринки Mario, Shin Megami Tensei V, А также Покемон блестящий алмаз и сияющая жемчужина Это должно помочь расти Эти цифры изменятся в ближайшие недели и месяцы.