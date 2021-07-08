Nintendo сотрудничает с Edible Arrangements for Mario Kart-тематические наборы, которые вы можете съесть

Nintendo объявила о партнерстве с Edible Arrangements, которое дает фанатам возможность отправить друзьям съедобный макияж на тему Mario Kart в конце этого месяца.
Начиная с 12 июля в США и Канаде, Edible предложит несколько пакетов на выбор, в том числе игру Rainbow Road с ананасом, нарезанным в форме монет и звезд. В набор также входят «радужные ягоды, виноград и арбуз».
Размер:
Хотите, чтобы мы запомнили эту настройку для всех ваших устройств?
تطلق Nintendo و Edible أيضًا مسابقة يانصيب مع جائزة من نظام Nintendo Switch ورمز تنزيل لـ Mario Kart 8 Deluxe. مزيد من التفاصيل متاح على موقع Edibleالتي لا يمكنك تناولها في الواقع.
في أخبار أخرى ، أعلنت Nintendo للتو عن طراز Switch OLED ، الذي يتم إطلاقه في أكتوبر مقابل 350 دولارًا أمريكيًا. لمزيد من المعلومات ، تحقق من تفاصيل GameSpot الخاصة بـ لماذا قادم ومن هو في الفيديو أعلاه. يمكنك أيضًا التحقق من أفكارنا حول سبب كون Switch OLED مثاليًا المستخدمين المحمولة مع مشاكل الالتزام.
قد تحصل GameSpot على عمولة من عروض البيع بالتجزئة.