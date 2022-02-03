Nintendo Switch превзошла Wii с продажами, превышающими 100 миллионов

Мультяшная фигурка Super Mario Bros. стоит перед магазином Nintendo Switch на торговом рынке. В конце 2021 года продажи Nintendo Switch превысили 100 миллионов единиц.
Чжан Пэн | Световая ракета | Гетти Изображений
Продажи консоли Nintendo Switch превзошли Wii, но глобальная нехватка полупроводников вынудила японского игрового гиганта сократить свой прогноз по устройству.
Нинтендо продала 103,54 миллиона единиц Switch с момента ее выпуска в начале 2017 года — это чуть меньше 101,63 миллиона единиц Wii, проданных с момента ее выпуска в 2006 году. Компания больше не производит Wii.
Это важная веха для Switch, поскольку Wii была одной из самых популярных консолей Nintendo. Однако Switch по-прежнему уступает по продажам оригинальному портативному Gameboy и более позднему поколению Nintendo DS.
В четверг компания заявила, что за девять месяцев до конца декабря было продано 18,95 млн единиц Switch, включая портативный Switch Lite. Это означает падение на 21,4% в годовом исчислении.
Он добавил, что теперь рассчитывает продать 23 миллиона единиц Switch в финансовом году, который продлится до конца марта, по сравнению с предыдущим прогнозом в 24 миллиона.
Nintendo, как и многие другие компании по производству бытовой электроники, борется с нехваткой компонентов, в частности полупроводников, которые питают ее устройства.
«Перспективы полупроводников и других компонентов остаются неопределенными с начала этого финансового года, а задержки с дистрибуцией остаются нерешенными, поэтому производство и логистика по-прежнему страдают», — говорится в заявлении Nintendo в четверг.
Отсутствие полупроводников означает, что Nintendo не может производить достаточно консолей, чтобы удовлетворить спрос на Switch.
Сокращение произошло после того, как Sony в среду снизила прогноз продаж PlayStation 5 на весь год с 14,8 млн единиц до 11,5 млн.
Цифровой импульс
За декабрьский квартал Nintendo сообщила о выручке в размере 695,94 млрд иен (6,06 млрд долларов), что на 9,6% больше, чем в прошлом году. Операционная прибыль выросла почти на 10% в годовом исчислении до 252,6 млрд иен.
Несмотря на падение продаж оборудования Switch, пользователи по-прежнему покупают игры в Интернете, что, однако, помогает поддерживать доходы и прибыль.
Цифровые продажи, включая загрузки игр и дополнительного контента, составили 110,8 млрд иен в декабрьском квартале, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому способствовал успех первых игр Nintendo для вечеринок, включая Pokemon Brilliant Diamond, Pokemon Shining Pearl и Mario Kart 8 Deluxe.
В прошлом месяце Nintendo выпустила новую игру под названием Pokémon Legends: Arceus, а другие громкие игры запланированы на конец этого года.
Высокие продажи программного обеспечения побудили японского игрового гиганта пересмотреть свои прогнозы на финансовый год, заканчивающийся в марте 2022 года. Теперь Nintendo ожидает, что операционная прибыль составит 560 миллиардов иен по сравнению с предыдущим прогнозом в 520 миллиардов иен.
Компания также ожидает, что продажи программного обеспечения Nintendo Switch составят 220 миллионов единиц по сравнению с предыдущим прогнозом в 200 миллионов единиц.
Приобретения?
Прибыль Nintendo следует за громкими приобретениями двух ближайших конкурентов. Майкрософт предложил Поглощение Activision, создателя Call of Duty, за $68,7 млрд прошлый месяц. всего несколько дней спустя, Сони согласился с приобрести разработчика Bungie за 3,6 миллиарда долларов.
Sony и Microsoft за последние несколько лет стремились создать свою интеллектуальную собственность и увеличить количество предлагаемых ими игр собственной разработки. Nintendo была менее агрессивна в приобретениях, потому что у нее давняя история сильных персонажей и таких игр, как Pokemon и Mario.
Президент Nintendo Шунтаро Фурукава заявил на пресс-конференции, что компания не против сделок, сообщило агентство Reuters, но добавил: «Было бы неплохо внезапно привлечь к работе людей, не разделяющих образ мышления Nintendo».
Дэниел Ахмад, старший аналитик Niko Partners, сказал, что Nintendo «чрезвычайно избирательна» в отношении своих инвестиций, указывая на приобретение Next Level Games в прошлом году. Студия уже делает игры для Nintendo.
«Если бы Nintendo наращивала слияния и поглощения [mergers and acquisitions] в будущем мы ожидаем, что они сосредоточатся на компаниях, с которыми у них уже есть прочные рабочие отношения», — сказал Ахмад.
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