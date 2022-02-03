Nintendo Switch превзошла Wii с продажами, превышающими 100 миллионов

Мультяшная фигурка Super Mario Bros. стоит перед магазином Nintendo Switch на торговом рынке. В конце 2021 года продажи Nintendo Switch превысили 100 миллионов единиц.

Продажи консоли Nintendo Switch превзошли Wii, но глобальная нехватка полупроводников вынудила японского игрового гиганта сократить свой прогноз по устройству.

Нинтендо продала 103,54 миллиона единиц Switch с момента ее выпуска в начале 2017 года — это чуть меньше 101,63 миллиона единиц Wii, проданных с момента ее выпуска в 2006 году. Компания больше не производит Wii.

Это важная веха для Switch, поскольку Wii была одной из самых популярных консолей Nintendo. Однако Switch по-прежнему уступает по продажам оригинальному портативному Gameboy и более позднему поколению Nintendo DS.

В четверг компания заявила, что за девять месяцев до конца декабря было продано 18,95 млн единиц Switch, включая портативный Switch Lite. Это означает падение на 21,4% в годовом исчислении.

Он добавил, что теперь рассчитывает продать 23 миллиона единиц Switch в финансовом году, который продлится до конца марта, по сравнению с предыдущим прогнозом в 24 миллиона.

Nintendo, как и многие другие компании по производству бытовой электроники, борется с нехваткой компонентов, в частности полупроводников, которые питают ее устройства.

«Перспективы полупроводников и других компонентов остаются неопределенными с начала этого финансового года, а задержки с дистрибуцией остаются нерешенными, поэтому производство и логистика по-прежнему страдают», — говорится в заявлении Nintendo в четверг.