Nord Stream 2 сообщает, что корабль Fortuna находится на финальной стадии проекта

Рабочие на строительной площадке газопровода «Северный поток – 2», недалеко от города Кингисепп Ленинградской области, Россия, 5 июня 2019 г. REUTERS / Антон Ваганов

МОСКВА (Рейтер). Строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на 99 процентов, сообщила в среду операционная компания после того, как в СМИ появилась информация о проекте, возглавляемом Россией, в США. Срок сдачи – 23 августа.

Цены на природный газ в Европе резко упали после выхода отчета.

Информационное агентство Deutsche Welle без указания источников сообщило, что строительство газопровода «Северный поток – 2» планируется завершить 23 августа.

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG отказалась назвать возможную дату завершения строительства, но сообщила, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» работает на заключительной части строительства трубопровода.

Рейтер отослал Handelsblatt к ежедневному интервью в прошлом месяце с генеральным директором Матиасом Варнигом, который сказал, что трубопровод, по которому российский газ пойдет в Германию, должен быть завершен в конце августа и введен в эксплуатацию в этом году. Прочитайте больше

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель должны встретиться в Москве в пятницу и, вероятно, обсудят трубопровод, который, по словам Вашингтона, усилит зависимость Европы от российского газа.

Рассказывает Владимир Солдаткин. Редакция Филиппы Флетчер

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