NorthStar планирует комплексное покрытие околоземных орбит с помощью до 30 спутников

ВАШИНГТОН: Стартап North Star Earth and Space из Монреаля планирует запустить до 30 спутников для наблюдения за препятствиями, сближающимися с Землей, чтобы создать почти постоянное покрытие того, где и как системы работают в космосе, — создавая революционную возможность, которая сейчас выходит за рамки возможностей большинство наций.

«Мы пытаемся следить за всем», — сказал восторженный генеральный директор Стюарт Пейн в интервью Breaking Defense во время недавнего интервью.

«Мы пытаемся наблюдать за космической средой — активным наблюдением, активным поиском, всегда, если хотите — через пространство, чтобы зафиксировать активность, зафиксировать изменения в плане, поведении или образе жизни», — сказал Пейн. Работая над оригинальным техническим проектом канадских RadarSat 1 и 2, он прошел стажировку как классический исполнитель. «Это военные термины, которые я привык слышать: что такое образ жизни? Как тело ведет себя в космосе? Так ли оно, как было сказано, будет? Или оно делает что-то, чего не следует делать?»

Способность оценивать «образы жизни» и быстро обнаруживать потенциально опасное поведение враждебных спутников является важными возможностями усилий космических сил по повышению осведомленности о космической сфере США.

Northstar уделяет большое внимание американским и другим военным заказчикам, хотя все данные Space Situation Awareness (SSA), которые она надеется предоставить, будут несекретными, чтобы сделать их широко доступными для коммерческих пользователей как в США, так и в Европе. Компания участвовала в учениях по боевой готовности Space Force Sprint Advanced Concept Training, которые часто включают демонстрацию инновационных концепций, которые могут помочь улучшить операции.

Основанная в 2015 году, компания базируется в удобном для стартапов городе Люксембург. По данным агентства, компания привлекла около 84,5 млн долларов венчурного капитала. Кранчбейс Веб-сайт финансового отслеживания, в том числе 45 миллионов долларов из Люксембургского фонда будущего.

North Star начала свою деятельность в США в 2019 году недалеко от Тайсон Корнер, штат Вирджиния. По словам Пейна, численность американского персонала увеличится с «шести до семи» до примерно 10 человек, большинство из которых имеют допуск к секретным службам и имеют опыт работы в вооруженных силах, разведке и космонавтике.

Кроме того, компания объявила в декабре Что Кевин О’Коннелл, бывший глава Управления коммерческих площадей Министерства торговли, присоединился к должности председателя Консультативного совета США.

Концепция Northstar состоит в том, чтобы использовать космические датчики на низкой околоземной орбите (НОО), разместить три спутника на одной орбитальной плоскости и со временем увеличить число занятых плоскостей как минимум до 10. Созвездие создаст сеть камер, вокруг которой будут вращаться все спутники. Земля пройдет Сквозь него.

Размещение датчиков на низкой околоземной орбите позволяет следить за спутниками, даже когда наземные системы упускают их из виду — например, в Южном полушарии, где сеть управления космическим пространством почти не работает.

Пейн объяснил, что в недавней симуляции, созданной для союзного правительства, компания показала, что ее спутники отслеживают «шесть потенциально недружественных спутников российского или китайского происхождения в течение девяти дней». За это время Northstar сделала в общей сложности «пять с половиной миллионов отслеживаемых изображений», где современные наземные радары и телескопы «не имеют нуля».

Пейн сказал, что первым шагом будет запуск трех оптических датчиков North Star на CubeSats Spire Global (размером 12U) в соответствии с объявленным соглашением «космос как услуга». в марте. Они будут запущены в начале следующего года.

«У нас есть варианты до 30», — добавил он.